2019-09-11T14:21:37+03:00
Новости компаний

Финансовые итоги сезона отпусков: Кубань-Турция - 2:1

Эксперты банка «Открытие» рассказали, в каких странах и регионах наши туристы больше всего тратили по картам
Поделиться:
Изменить размер текста:

В «заочном баттле» между Кубанью и Турцией в сезон летних отпусков по количеству туристов и транзакций по картам уверенную победу одержал российский регион. Краснодарский край посетило почти вдвое больше клиентов, которые потратили там в два с половиной раза больше денег. Эксперты банка «Открытие» подвели финансовые итоги сезона летних отпусков своих клиентов.

По данным ПАО Банка «ФК Открытие», в сезон летних отпусков-2019 курорты Краснодарского края посетили более 24 тысяч клиентов банка, а турецкие - чуть больше 11 тысяч. Сумма транзакций по картам россиян-клиентов банка на Кубани составила 924 млн рублей против 381 млн рублей в Турции. Таким образом, с учетом сопоставимых цен на летний отдых (по некоторым данным, в Краснодарском крае он даже дороже, чем в Турции) клиенты банка проявили туристический патриотизм.

Самыми популярными зарубежными направлениями отдыха у российских туристов по сумме транзакций летом 2019 года стали Италия, Турция и Испания. В прошлом году в топ-3 входили Италия, Испания и Великобритания.

Турция стала абсолютным лидером по росту транзакций и поднялась на второе место по сравнению с седьмым в 2018 году в списке самых популярных стран у российских туристов. Объем транзакций клиентов банка «Открытие» в этой стране вырос более чем в два раза. Наиболее существенное падение показал Кипр – на 43%.

Серьезное влияние на объем транзакций клиентов в отпусках могло оказать введение Россией запрета на прямые перелеты в Грузию, популярную у российских туристов с 8 июля 2019 года. Однако если число клиентов банка, посетивших Грузию за месяц после запрета сократилось почти на 30% по сравнению с месяцем до введения запрета, то сумма транзакций в этой стране упала крайне незначительно — всего на 3%. Это означает, что после введения запрета вырос средний чек российского туриста в Грузии.

Турция возглавила список стран-лидеров по трансакциям туристов-клиентов банка по картам «МИР», опередив Киргизию и Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом
Клиентам private** сегмента ПАО Банка «ФК Открытие» стал доступен новый купонный продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Умные инвестиции», построенный на работе искусственного интеллекта.
Банк «Открытие» поможет привлечь инвестиции Амурской области
В рамках V Восточного экономического форума ПАО Банк «ФК Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций».
Банк «Открытие» поможет Амурскому государственному университету готовить качественных специалистов
В рамках юбилейного V Восточного экономического форума ПАО Банк «ФК Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве с Амурским государственным университетом.
Банк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» договорились о совместном развитии ТОР
Банк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» на полях юбилейного V Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ, заключили соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.
Банк «Открытие» и «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» договорились о сотрудничестве
Банк «Открытие» в рамках соглашения с Автономной некоммерческой организацией «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» профинансирует ряд инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и арктической зоны РФ.
Новости 24
Андрей Крайний поддержал идею строительства глубоководного порта в Балтийске
В польских магазинах ввели сбор за переработку пластиковых пакетов
Жительница Калининграда взыскала с мэрии 170 тысяч за упавшее на машину дерево
На Светлогорском шоссе гсорел микроавтобус
Под Гурьевском маршрутка с пассажирами съехала в кювет
Начальник областной таможни: Пункт пропуска Дубки разгрузит переход в Чернышевском
В Калининградской области за неделю зарегистрировали три случая болезни Лайма
В Калининграде в СНТ «Победа» обнаружили незаконные выпуски стоков
Под Калининградом начнут производить сжиженный природный газ
Калининградский садовод едва не искалечил поденщика за ведро украденных персиков
За 8 месяцев в Калининграде построили 46 многоквартирных домов
В Калининграде до 18 часов не будет электричества на семи улицах
В Янтарном на лежаках и парковках летом заработали почти 7 млн рублей
Калининградский Музей изобразительных искусств утроит в субботу День открытых дверей
В Калининграде со школьных карт «Волна Балтики» списывали полную стоимость проезда
Янтарщиков от башни Врангеля в Калининграде уберут к 20 сентября
В СЗФО за летние каникулы более 17 тысяч детей приняли участие в уроках по защите персональных данных
Вице-мэр Калининграда назвал рекламу «Варшавского цирка» варварской
В Калининграде мужчину сожгли в биотуалете
В мэрии Калининграда назвали четыре перекрестка с самым большим количеством ДТП
Артем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда
В Калининграде за один день сбили двух девушек на пешеходных переходах
Калининградец украл телефон у парня, с которым затеял драку
Волонтеры спасают лебедя с травмой головы из парка Гурьевска
В Нестерове после вмешательства прокуратуры организовали уличное освещение
Более 40 тысяч человек посетили День города в Зеленоградске
Во время пожара в поселке Малое Исаково пострадал 64-летний мужчина