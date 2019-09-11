Финансовые итоги сезона отпусков: Кубань-Турция - 2:1

В «заочном баттле» между Кубанью и Турцией в сезон летних отпусков по количеству туристов и транзакций по картам уверенную победу одержал российский регион. Краснодарский край посетило почти вдвое больше клиентов, которые потратили там в два с половиной раза больше денег. Эксперты банка «Открытие» подвели финансовые итоги сезона летних отпусков своих клиентов.

По данным ПАО Банка «ФК Открытие», в сезон летних отпусков-2019 курорты Краснодарского края посетили более 24 тысяч клиентов банка, а турецкие - чуть больше 11 тысяч. Сумма транзакций по картам россиян-клиентов банка на Кубани составила 924 млн рублей против 381 млн рублей в Турции. Таким образом, с учетом сопоставимых цен на летний отдых (по некоторым данным, в Краснодарском крае он даже дороже, чем в Турции) клиенты банка проявили туристический патриотизм.

Самыми популярными зарубежными направлениями отдыха у российских туристов по сумме транзакций летом 2019 года стали Италия, Турция и Испания. В прошлом году в топ-3 входили Италия, Испания и Великобритания.

Турция стала абсолютным лидером по росту транзакций и поднялась на второе место по сравнению с седьмым в 2018 году в списке самых популярных стран у российских туристов. Объем транзакций клиентов банка «Открытие» в этой стране вырос более чем в два раза. Наиболее существенное падение показал Кипр – на 43%.

Серьезное влияние на объем транзакций клиентов в отпусках могло оказать введение Россией запрета на прямые перелеты в Грузию, популярную у российских туристов с 8 июля 2019 года. Однако если число клиентов банка, посетивших Грузию за месяц после запрета сократилось почти на 30% по сравнению с месяцем до введения запрета, то сумма транзакций в этой стране упала крайне незначительно — всего на 3%. Это означает, что после введения запрета вырос средний чек российского туриста в Грузии.

Турция возглавила список стран-лидеров по трансакциям туристов-клиентов банка по картам «МИР», опередив Киргизию и Беларусь.