2019-09-13T17:38:52+03:00
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Банк «Открытие» и Русское географическое общество представляют уникальный фильм о России

Банк «Открытие» и Русское географическое общество (РГО) объявили о новом формате сотрудничества. Первым проектом в рамках стратегического партнерства стал документальный 360°- фильм «Россия. Виртуальное путешествие»
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Премьера фильма состоялась 13 сентября 2019 года в московском парке «Зарядье» в рамках IV Фестиваля РГО «Открываем Россию заново! Вместе!». В процессе производства картины впервые в России была использована инновационная технология: материал снят в разрешении 12К и демонстрируется на гигантском экране высотой 5 метров с длиной окружности цилиндра 22 метра (на площадке аттракциона «Машина времени»).

Фильм «Россия. Виртуальное путешествие» снимали в девяти регионах страны. Он представляет собой 8-минутный дневник путешественника, который обращается к жителю современного мегаполиса. Рассказывая о личном опыте, главный герой вдохновляет на изучение географии России и путешествия по ней. Технология 360° создает максимальный эффект присутствия. Каждый зритель сможет почувствовать себя в центре событий фильма: увидит туман под ногами, звездное небо над головой, растения и цветы, настолько реалистичные, что к ним захочется прикоснуться.

«Мы гордимся многолетним партнерством с Русским географическим обществом – старейшей и, пожалуй, самой авторитетной организацией, цель которой – изучение и сохранение природных богатств и культурного наследия России. Идеология РГО близка ценностям бренда «Открытие» - непрерывное движение вперед, развитие, постоянный поиск нового и при этом верность надежным, проверенным временем, ценностям. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества», - отметила Екатерина Маслова, заместитель руководителя розничного блока ПАО Банка «ФК Открытие».

Первым совместным проектом «Открытия» и Русского географического общества стал выпуск кобрендовой карты в 2017 году (эмитентом пластика выступал Бинбанк, вошедший впоследствии в группу «Открытие»). В планах банка и РГО – дальнейшее развитие сотрудничества: организация совместных кинопоказов и фотовыставок в крупнейших городах страны с целью популяризации изучения России и развития национального туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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