2019-09-16T16:18:58+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» вошел в пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования

По итогам первого полугодия 2019 года банк вошел в пятерку лидеров по таким показателям, как размер ипотечного портфеля, объем и количество выдач жилищных займов
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Банк «Открытие» занял верхние строчки рейтинга российских ипотечных банков Banki.ru.

За первые 6 месяцев текущего года портфель ипотечных кредитов «Открытия» вырос на 26% до 106,9 млрд рублей. Это позволило банку занять пятое место среди крупнейших российских кредитных организаций по размеру портфеля.

По объему и количеству выданных ипотечных кредитов банк занял 4 и 5 места соответственно. Всего по итогам 1 полугодия 2019 года ПАО Банк «ФК Открытие» выдал 32,18 млрд рублей почти 13 тысячам заемщиков.

«Ипотечное кредитование – одно из приоритетных направлений развития бизнеса банка, - говорит Елена Назаренко, начальник управления развития ипотечного бизнеса банка «Открытие». – Мы предлагаем заемщикам большой выбор ипотечных программ и комфортные условия кредитования (наши ставки сегодня одни из наиболее привлекательных на рынке). Это позволяет нам уверенно удерживать лидирующие позиции в сегменте и рассчитывать на дальнейший рост показателей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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