Московский журналист о Калининграде: Скучно, бедно, депрессивно

Лавры гражданина Литвы Хубертаса, который обнаружил в Калининграде всего один торговый центр и очень мало парковок, не дают покоя и другим гостям нашего города. На этот раз в похожем стиле сурового критика выступил московский журналист Владислав Мальцев, связанный ранее с изданиями LIFE и "Независимой газетой". На этот раз Мальцев выступил трибуном на севастопольском сайте ForPost, где вышла статья с кричащим заголовком "Игра в имитацию: зачем Калининград притворяется немецким Кенигсбергом".

Для начала автор раскритиковал местных "борцов с фашизмом", которые этот самый фашизм разглядели в виртуальном туре по Королевскому замку. По мнению Мальцева - и с этим трудно не согласиться, - маркетинговые, культурные и туристические "фишки", обыгрывающие немецкое прошлое региона, ни к какой германизации и тем более к сепаратизму или реваншизму не ведут.

Однако далее автора, кажется, слегка занесло. Судите сами.

Мальцеву не понравились калининградские музеи.

"Скажу честно, после посещения Калининграда, реально в нем смотреть нечего, - пишет журналист издания ForPost. - Есть восстановленный собор, есть несколько старых кирпичных ворот, есть музеи на подводной лодке и океанографическом корабле (пришвартованных навечно на реке Преголе), но все это можно обойти за полдня. И они реально очень скучные, совсем уж местечковые – даже музей внутри собора не тянет на музей, это скорее хаотический набор экспонатов из археологических раскопок (буквально с каменного века), выставка рыцарских доспехов и уже на самом верху небольшого музея Канта с библиотекой".

Действительно, в Калининграде нет ни Лувра, ни Эрмитажа, но называть, допустим, "Витязь" местечковым экспонатом, это, как минимум, странно.

Однако музеи - это частность. Мальцеву не понравилась ни архитектура, ни инфраструктура, ни вообще атмосфера.

"Сам город – очень серый, скучный, состоящих из безликих обшарпанных многоэтажек и фабричных зданий, - пишет автор публикации. - Я там ходил и видел, насколько там все бедно и депрессивно: закрытые магазины на первых этажах, отсутствие нормальной инфраструктуры…"

Пожалуй, единственно, что оценил московский журналист - это "ганзейские" хрущевки на Ленинском проспекте. Однако счастье Мальцева было коротким - всего километр длиной.

"Зато начиная с острова Кнайпхоф (где находится собор Святого Адальберта с парком вокруг, разбитым на месте старых немецких домов) начинается метафорфоза, и уже далее Ленинский вдруг превращается в стилизованную Германию: «богатые» дома, раскрашенные в разные цвета, стилизованная архитектура и скаты крыш… Но это ровно на один километр! Дальше начинаются торговые центры, здания городской и областной администрации и все прочее в обычном современном стиле "стекло и бетон".

Впечатления - это дело субъективное, и в Калининграде действительно всё далеко не идеально. Допускаем, что кому-то покажется у нас серо и и скучно. Но есть вещи объективные. Утверждать, что в Калининграде с довоенных времен осталось "всего несколько зданий" - это верх невежества. А пассажи про депрессивность опровергают хотя бы данные миграционного прироста за последние лет тридцать. В депрессивные регионы народ, как известно, не едет.

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