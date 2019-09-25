Дома вместо самолетов: аэродром Девау перестанет быть аэродромом

На заседании правительства Калининградской области губернатор Антон Алиханов поручил снять с Девау статус аэродрома.

- Аэродром для самолетов в пределах города иметь нецелесообразно, - заявил Антон Алиханов. – Если вдруг какой-нибудь легкомоторный самолет заглохнет над городом, то ему нужно будет дотянуть до Девау либо падать. Куда? На улицы, на дома или еще куда-то. У нас все аэродромы для малой авиации вынесены за территорию города. Мы с ДОСААФ обсуждали этот вопрос. Технические средства, всякие там парапланы и все, чем они там занимаются, это там останется. Но легкомоторные самолеты оттуда нужно убрать. Но их там и так нет.

По словам Алиханова, в последнее время каких-то серьезных мероприятий, за исключением 100-летия Девау, на которое прилетали иностранцы, на аэродроме не проводилось. Кроме того, статус аэродрома, по его словам, мешает достроить жилые дома рядом с Девау. Эту проблему губернатор собирается решить при помощи перевода земельного участка, на котором располагается аэродром, в собственность правительства региона.

- Эту проблему будет проще решить, когда мы переведем земельный участок себе. Я прошу сразу тогда готовить процедуру снятия с него статуса аэродрома, дабы снять ограничения по этажности, - добавил Алиханов.

Губернатор сообщил также, что гендиректору и учредителю компании-застройщика «К-Строй» Татьяне Усик ранее уже обещали, что этажность на этом земельном участке будет повышена.

- Одна из главных причин недостроя домов компанией «К-Строй» была в том, что госпоже Усик разные люди обещали решить вопросы, но обманули. Помощи она так и не дождалась от тех, кто ей обещал, и сама людей обманывала, - добавил губернатор.

Позже, общаясь с журналистами, губернатор заверил, что взлетная полоса на Девау останется, и там можно будет заниматься, например, парапланеризмом. А сам аэродром должен превратиться в филиал парка "Патриот". Во всяком случае такая концепция обсуждается.

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