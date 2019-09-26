Бизнес-направление по работе с корпоративными клиентами ПАО Банка «ФК Открытие» в Петербурге возглавил Александр Деревягин

Перед ним поставлена задача существенно нарастить кредитный портфель банка «Открытие» в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

«Мы очень рады, что к нашей команде присоединился такой молодой, по-хорошему амбициозный и высокопрофессиональный менеджер как Александр Деревягин, – прокомментировал назначение старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Уверен, что уже в ближайшие месяцы благодаря команде корпоративного и инвестиционного бизнеса нашего банка в Петербурге мы сможем реализовать крупные проекты в сфере инвестиционного банкинга и существенно расширить базу крупных корпоративных клиентов».

Александр Деревягин родился в городе Братск Иркутской области в 1987 году. В 2009 году окончил Международный банковский институт по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в марте 2008 года с должности эксперта ЮниКредитБанка. С апреля 2011 года по август 2019 года работал руководителем дирекции крупнейших клиентов по Северо-Западу ПАО «Сбербанк». Женат, воспитывает сына.