2019-09-26T16:31:28+03:00
Новости компаний

Бизнес-направление по работе с корпоративными клиентами ПАО Банка «ФК Открытие» в Петербурге возглавил Александр Деревягин

Заместителем управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» по корпоративному и инвестиционному бизнесу назначен Александр Деревягин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Перед ним поставлена задача существенно нарастить кредитный портфель банка «Открытие» в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

«Мы очень рады, что к нашей команде присоединился такой молодой, по-хорошему амбициозный и высокопрофессиональный менеджер как Александр Деревягин, – прокомментировал назначение старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Уверен, что уже в ближайшие месяцы благодаря команде корпоративного и инвестиционного бизнеса нашего банка в Петербурге мы сможем реализовать крупные проекты в сфере инвестиционного банкинга и существенно расширить базу крупных корпоративных клиентов».

Александр Деревягин родился в городе Братск Иркутской области в 1987 году. В 2009 году окончил Международный банковский институт по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в марте 2008 года с должности эксперта ЮниКредитБанка. С апреля 2011 года по август 2019 года работал руководителем дирекции крупнейших клиентов по Северо-Западу ПАО «Сбербанк». Женат, воспитывает сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представляют уникальный фильм о России
Банк «Открытие» и Русское географическое общество (РГО) объявили о новом формате сотрудничества. Первым проектом в рамках стратегического партнерства стал документальный 360°- фильм «Россия. Виртуальное путешествие»
Банк «Открытие» создаст консолидированные Центры обработки данных для компаний группы «Открытие»
Банк «Открытие» создаст целевые Центры обработки данных (ЦОД) для компаний Группы «Открытие». Это поможет компаниям Группы обеспечить рост бизнеса и существенно уменьшить эксплуатационные расходы
Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом
Клиентам private** сегмента ПАО Банка «ФК Открытие» стал доступен новый купонный продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Умные инвестиции», построенный на работе искусственного интеллекта.
Банк «Открытие» поможет привлечь инвестиции Амурской области
В рамках V Восточного экономического форума ПАО Банк «ФК Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций».
Банк «Открытие» поможет Амурскому государственному университету готовить качественных специалистов
В рамках юбилейного V Восточного экономического форума ПАО Банк «ФК Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве с Амурским государственным университетом.
Банк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» договорились о совместном развитии ТОР
Банк «Открытие» и «Корпорация развития Дальнего Востока» на полях юбилейного V Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ, заключили соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.
Банк «Открытие» и «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» договорились о сотрудничестве
Банк «Открытие» в рамках соглашения с Автономной некоммерческой организацией «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» профинансирует ряд инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и арктической зоны РФ.
Новости 24
Под Калининградом изготавливали наркоконсервы
В Калининграде следствие просить помочь свидетелей смертельного избиения водителя
Министр: Незаконный оборот выделенной калининградцам древесины составляет 60 млн рублей
Власти Калининграда обратили внимание на гибель вновь высаженных деревьев
Мэрия Калининграда: Ремонт на сетях не повлияет на начало отопительного сезона
Торговая палата Гамбурга завершает работу в Калининграде из-за "экономии средств"
В Калининграде оштрафовали 192 водителя за перевозку детей без удерживающих кресел
В Нестерове сгорел автомобиль «Ауди 100»
Глава Пионерского городского округа досрочно ушла в отставку
В Гусеве с браконьера взыскали 110 тысяч за убитую косулю
Калининградский таможенник попался на получении взятки служебном подлоге
На ремонт зала заседаний в здании калининградского правительства выделили 22 млн рублей
Зоопарк и музеи Калининграда объединятся для детского фестиваля
Калининградец «доил» и «раздевал» сельхозтехнику фермера