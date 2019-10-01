Калининградский авиатор: Аэропорт "Храброво" для малой авиации – самый дорогой в Европе

О проблеме летчик-инструктор Виктор Гнут рассказал «Комсомолке» во время встречи с калининградскими представителями гражданской авиации. По его словам, одним из препятствий перед развитием авиационного туризма в Калининградской области является стоимость услуг аэродрома "Храброво".

- К области у авиаторов большой интерес, но, к сожалению, "Храброво" у нас – самый дорогой аэродром в Европе, - заявил Гнут. - На прошлой неделе я вылетал из Гданьска, где заплатил всего-навсего 70 злотых (по сегодняшнему курсу 1126 рублей – Ред.). В Бабице под Варшавой – тоже 70 злотых. В эту цену входит взлет, посадка и стоянка. В Быдгоще - 73 злотых. Зато во вторник мы вылетали из нашего "Храброво", где нам выставили счет в 14 тысяч рублей.

По словам летчика-инструктора, прилетавшие на 100-летие аэродрома Девау немцы тоже были сильно возмущены тем, что стоимость взлета и посадки в Храброво обошлась им в 200 евро.

- Такого нигде в Европе нет! Они мне жаловались, - продолжает Виктор Гнут. – В Берлине та же услуга стоит 25 евро, так что желание прилетать в Калининград у них теперь вряд ли появилось. Если бы счет выставлялся согласно федеральным тарифам, вопросов не было. За взлет, посадку и стоянку мне пришлось бы заплатить около тысячи рублей. Но плюс к этому нужно оплатить какой-то супервайзер - 7200 рублей. Хотя все, у кого я ни спрашивал, не понимает, что это такое! За прилет и встречу – еще 5100 рублей. Кто именно меня встречает, я тоже не понимаю!

Виктор Гнут жалуется на дороговизну.Фото: Иван МАРКОВ

О еще одной проблеме - отсутствии топливного обеспечения малой авиации - нам рассказал начальник аэродрома "Вальдау" Александр Филин, помогавший организовывать фестиваль «100-летие Девау».

- Авиационных сортов топлива в регионе нет, увы. Заправкой во время фестиваля пришлось озаботиться нашему аэродрому, - сообщил Филин. – Наши люди со стремянками, канистрами и воронками забирались на самолеты иностранцев, чтобы они, как гости, сами этого не делали.

ЧТО ГОВОРЯТ В «ХРАБРОВО»

В пресс-службе "Храброво" «Комсомолке» сообщили, что аэропорт услуги по топливообеспечению не предоставляет, а занимаются этим «несколько альтернативных операторов». Обслуживают воздушные суда авиакомпаний-партнеров "Храброво" АО «Газпромнефть-Аэро» и «Авианефть», однако есть ли у них необходимое для малой авиации топливо, в пресс-службе не ответили, предложив обратиться непосредственно к операторам.

Также в пресс-службе прямо не ответили на вопрос о тарифах на взлет, посадку и стоянку, предложив обратиться на официальный сайт аэропорта .Судя опубликованным тарифам, за месячную стоянку на бетонной площадке владельцам самолетов весом до 5 тонн придется заплатить 72 185 рублей (без НДС), а на грунтовой площадке – 50 885 рублей (без НДС). Стоимость взлета/посадки - 518 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Тарифы были действительны до 1 октября.

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