Костры из книг, раcтоптанные портреты героев войны: как разгромили школу в Гастеллово

О закрытии школы в поселке Заповедное Славского района «Комсомолка» уже писала в прошлом году. Тогда детям дали доучиться, но на первое сентября этого года их отправили на школьных автобусах за 16 километров в поселок Тимирязево. Конечно, это не первый и не последний случай так называемой оптимизации, активно внедренной национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена 4 февраля 2010 года – Ред.). Начиная с 2010 года в том же Славском районе усилиями министра образования Наталии Шерри было закрыто еще несколько школ в крупных населенных пунктах, что спровоцировало отток населения в не самый благополучный с точки зрения демографии Советск, а также в Калининград. Крепкие когда-то поселки Высокое и Гастеллово сегодня выглядят пустынными и как будто разграбленными. Впрочем, жители и считают, что их обокрали, отняв главные культурные центры, которыми были школы.

Здание из красного кирпича начали строить в 1930 году.Фото: Иван МАРКОВ

Погром в Гастеллово

В понедельник, после того, как появилось сообщение о разгроме школы в Гастеллово, корреспондент «Комсомолки» выехал туда, чтобы пообщаться с бывшими учителями, с жителями и властями, а также оценил с экспертами, каким может быть будущее этого здания.

Первое, что бросается в глаза человеку, впервые прибывающему в Гастеллово, – это несоответствие трехэтажной краснокирпичной громадины статусу поселка. Эта школа вполне могла украсить собой Черняховск или Советск, а тут вдруг видишь ее в центре населенного пункта с численностью меньше тысячи человек. Второе - необычный для этой местности архитектурный стиль, напоминающий баухаус. Все остальные довоенные здания в Гастеллово вполне провинциальны, а школа же, по выражению одного из калининградских архитекторов, выглядит, словно приземлившийся в деревню космический корабль. Именно поэтому учителя, распределявшиеся на работу в Гастеллово в советское время, иногда не верили, что им достается такой подарок.

Школьный двор. Еще все крепкое, но видны следы упадка.Фото: Иван МАРКОВ

Сейчас подарок превратился в обузу. Еще пару лет назад в здание невозможно было проникнуть, а территорию вокруг патрулировали бывшие преподаватели, все еще надеющиеся на чудесное воскрешение учебного заведения. Но сегодня окна первого этажа со стороны двора высажены вместе с рамами, в питьевых фонтанчиках в холле устроены костры из учебников, книжные шкафы и стенды кабинетов раскурочены, а мониторы компьютеров разбиты об пол и стены. На чердаке под ногами можно найти разбитые вдребезги фоторамки с героями войны из группы «Джек» и с портретами ветеранов Великой Отечественной, живших в поселке. На сотнях книг и учебников подростки как будто вымещают обиды своих родителей, а местные безработные уже успели снять пару рядов чугунных батарей. Завершает картину провалившаяся крыша в левом крыле здания. Если протечки не остановить, через пару лет оно превратится в груду кирпича…

А вот так сегодня выглядит кабинет, где когда-то проходили уроки физики.Фото: Иван МАРКОВ

Золотые кадры

Попыток спасти школу и поселок было несколько. Часто инициатором ее защиты была бывший директор дома культуры Лилия Ивановна Волчева. Когда она услышала, что мы приехали по поводу школы, женщина, несмотря на инвалидность, поднялась с постели и высказала свою душевную боль.

- Я переехала в Гастеллово в 1973 году, клуб тогда только-только построили, - вспоминает Волчева. - И главный запас людей для всех моих мероприятий был, конечно, в школе. Тогда директором была Лидия Ефимовна Чулкова, которая всегда говорила: «Мы – интеллигенция, поэтому всегда должны быть впереди!»

О качестве кадров говорит и бывшая учительница русского языка и литературы Нина Сергеевна Белобородова.

- Дочь нашего покойного директора школы, Лидии Ефимовны, была учительницей немецкого языка. Зовут ее Ирина Ивановна Душкина, у нее на втором этаже был кабинет немецкого - лучший в области! – с чувством рассказывает Белобородова.

В питьевых фонтанчиках подростки жгут учебники.Фото: Иван МАРКОВ

По словам Нины Сергеевны, ее коллега как-то во время каникул заметила, что пол в кабинете немецкого языка покрашен плохо, с бугорками и пузырями. Все недостатки она исправила самостоятельно.

- Ирина Ивановна взяла свой утюг, нагрела и положила на пол, - рассказывает Белобородова. - Как только краска нагрелась, она ее соскребла. И так весь свой огромный кабинет за свой отпуск она бесплатно очистила. Все эти дни она дышала этой жженой краской, но привела рабочее место в порядок. Такое у нее отношение было к делу! В школе она каждый день до семи вечера сидела, потому что школа была ее первым домом. Это один из самых талантливых педагогов, которого я знаю!

К слову, сегодня Ирина Душкина живет и работает в Германии, но свой дом в Гастеллово она не продала, и недавно даже сделала там ремонт, заменив крышу. Вероятно, рассчитывает, что школу загубили не навсегда.

А о школьном паркете, который чистила от краски Душкина, у Нины Белобородовой есть свои детские воспоминания. По ее словам, в сохранении дорогих напольных покрытий принимали участие все школьники.

- Немецкие паркетные полы были в каждом классе, - рассказывает бывшая учительница. – Нам, еще первоклассникам, давали мастику в банках, суконки от валенок, и мы натирали этот паркет до блеска.

После того, как часть окон в классах выбили, паркет от влажности местами вздулся. Но это уже не бросается в глаза на фоне разбитых шкафов и парт.

Так выглядит актовый зал школы в Гастеллово.Фото: Иван МАРКОВ

Свой театр и секция по бодибилдингу

Белобородова вспоминает и о том, как вместе с преподавателем Виктором Никитиным «немка» Ирина Душкина ставила спектакли литературного театра, на которые ходил весь гастелловский совхоз.

- Новогодние спектакли – это было что-то. Все село приходило! Моя дочка тоже туда ходила, потом главные роли начала играть… - продолжает Белобородова. - Кстати, в ШИЛИ, куда она потом перевелась, мне педагоги сказали, чтобы я приготовилась к двойкам, потому что воспитанники провинциальных школ всегда съезжали у них на плохие отметки. Но закончила она с двумя четверками, остальные – пятерки. Вот такое здесь давали образование!

Кроме театральных, в школе проходили и другие факультативные занятия. Например, учительница физики занималась развитием скаутского движения. Вместе со своими воспитанниками она ездила в Саратов и в Санкт-Петербург. Педагог по фамилии Ромашкин организовал спортивную секцию, и, по словам односельчан, вырастил чемпиона России по бодибилдингу. Также все ученики вспоминают завуча Валентину Никитичну Давыдову, которая была настоящим ангелом-хранителем школы. Она жила в доме напротив и каждый вечер обходила все этажи с молоточком в руках, проверяя каждую парту. Не дай бог, что-то отваливается – все ремонтировала сама. В прошлом году завуча похоронили, ей было 88 лет.

Бывший учитель Нина Белобородова теперь проводит время на огороде.Фото: Иван МАРКОВ

Спасти школу именем ветеранов

- Закрытие школы для нас стало полной неожиданностью! – рассказывает Лилия Волчева. – У нас хватало всех учителей, школьников было под 90 человек. Тогда не нашлось человека, который бы смог возглавить протест. Родители тоже быстро смирились, так как им сказали, что это временное решение.

Когда стало понятно, что закрытие школы – это навсегда, учителя решили во что бы то ни стало, спасти здание. К 70-летию Победы, отмечавшееся в 2015 году, они приобрели памятные доски с фамилиями всех участников войны, проживавших в поселке, и разместили их на фасаде школы.

- Это была моя инициатива, - продолжает Лилия Волчева. – В том году начали ходить слухи о том, что нашу школу продадут на кирпич, и я рассчитывала, что это остановит варварство.

Дальше были тщетные обращения к депутату Пятикопу и в региональное министерство образования с просьбой помочь основать на базе школы культурно-досуговый центр.

Выпускники гастелловской школы в начале 60-х. В центре - учитель Мария Никифоровна Зяблова.Фото: Иван МАРКОВ

- Куда мы только ни писали! Мы даже трижды обращались и на прямую линию к Путину, но наш вопрос каждый раз переадресовывали в область, - продолжает Волчева. - Правительство в свою очередь спускало его в районную администрацию, которая ссылалась на недостаточно количество детей и материальной базы. Но я точно знаю, что у нас и сегодня в поселке можно набрать 75 школьников. Они ездят на одном переполненном автобусе в Славск, где на два места три ребенка, на коленках друг у друга едут.

К слову, на момент окончательного закрытия школы в 2012 году (тогда были ликвидированы даже начальные классы) районные власти отчитывались перед правительством области, что школу на 75 мест посещает всего 25 учеников. При этом на 1 января 2010 года в поселке проживало 944 человека, из которых 89 школьников и 57 дошкольников. Местные власти утаивали, что большая часть этих детей уже ездит на учебу в Славск. Тогда же они продвигали идею строительства в поселке школы всего на 20 мест (об альтернативном наполнении здания старой школы речи уже не было).

Фотографии ветеранов Великой Отечественной валяются на полу...Фото: Иван МАРКОВ

«Происшествий не было»

Сегодня часть помещений школы занимает сельская библиотека, тут же принимает население специалист Большаковского территориального отдела райадминистрации Анжелика Шевчук.

- За мои два года работы здесь происшествий тут не было, - утверждает Шевчук.

- А вы не замечаете, что за стеной у вас прямо в холле школы костры из книг жгут?

- Эти костры до нас жгли! – отвечает она. – В здание до пяти вечера точно никто не залезает. Но в вечернее и ночное время – может быть. Мы вообще-то уже несколько раз окна заколачивали, но наша молодежь не хочет сохранить это здание. Это же все не приезжие ребята делают, а наши, местные. Они все выносят вместе с оконными блоками. Поймите, я поддерживаю идею сохранения, но люди не хотят этого!

- А что бы вы делали на месте ребят? – обращается ко мне пришедший устраиваться на работу истопник (помещение, в котором сидят сотрудники администрации, отапливается печкой-голландкой). – Вы бы делали то же самое! А школа у нас классная, да.

- У нас есть в поселке, чем себя занять, - продолжает на повышенных тонах Шевчук. – И мы могли бы другое место себе найти, а не эту школу. Принимать людей я могу и в клубе. Но мы сохранили эту структуру, чтобы в школе хоть какая-то жизнь поддерживалась.

Глава администрации Славского городского округа Эдуард Кондратов также утверждает, что власти принимают все усилия по сохранению школы.

- Я пришел на эту должность только полтора года назад, и школа уже была оптимизирована, - заявил он. – Мы постоянно ищем потенциальных инвесторов. Сейчас переговоры ведем с директором ЗАО «Побединское» Николаем Мартюшевым. Но вы же знаете, как сложно убедить предпринимателей в необходимости инвестирования. А так у нас уже сформирован земельный участок под школой. Если ничего не получится, просто на продажу выставим, но с обременением, чтобы не разобрали.

По словам Кондратова, похожие переговоры ведутся с бизнесменом Андреем Романовым по поводу инвестиций в заброшенное здание школы поселка Высокое.

Мемориальные доски на фасаде школы. Быть может, они спасут здание.Фото: Иван МАРКОВ

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Какой была школа до войны?

О том, кто построил школу, ничего не известно. Краевед Вячеслав Кенть рассказал «Комсомолке», что здание было заложено в 1930 году и строилось до 1933 года.

- Школа была рассчитана на 6 лет обучения, - говорит Кенть. - В одном ее крыле размещалась сама школа, а в двух других жили учителя. На первом этаже боковых крыльев было жилье для женатых учителей: 5 комнат, кухня, ванная, туалет с утварью для умывания, комната для детей и гостей. На втором этаже было жилье для молодых и неженатых — 3 комнаты, ванная и кухня. Жилье было без центрального отопления. Каждая квартира имела свое печное отопление на этаже.

По словам краеведа, трехэтажное здание отапливалось системой из двух котлов. Также в подвале находился душевой бойлер на 2000 литров, туалеты, учебная кухня и мастерская на 16 рабочих мест.

ЦИТАТА

«Краеведа и архитектора Гастеллово озадачивает не на шутку: не столица, - пишет исследователь архитектуры Дмитрий Сухин. - И в бытность свою Гросс-Фридрихсдорфом (так Гастеллово называлось до войны - Ред.) ею не была. Дома - обычное наше чересполосье, кто в лес, кто по дрова, кто боком, кто лицом, кто на улицу, кто во двор. И среди этого всего - вдруг школа едва ли не столичного размаха. Торжественный двор квадратом, кирпичной стенкой обведены клумбы и мощение, до домовых стен не доходя - там ров. И в рву том свет: полупогруженные окна, их и подвалом-то назвать нельзя - столь просторен и светел этаж. Оттого стена над ним, безразмерные полотнища кирпича перечеркнутые ленточками окон, не довлеет - парит. Лестницы с дугами-перилами в четверть круга спущены словно трапы, мостками влево-вправо во флигеля - там учителя, все профессора из чужедальних стран. Прямо по курсу от улицы отодвинут главный, учебный корпус, совершенно неизмерим: этажи с боковыми не совпадают, и то ли его окна малы как в галереях гномов, то ли нормальные они и это дальняя перспектива уменьшила их, и дивная сила приближает его тройной портал, стоит лишь ступить на плиты двора? Мы б сказали «летучая тарелка», для 1930х - в камне цеппелин.

...Высотой своей здание недвусмысленно говорит о своем нездешнем происхождении: трехэтажных школ в деревнях не строят. Скорее, в городах. И террасы такие у нас проще устроить было б в полях. Сюда словно принес их некий Потемкин, некий Голливуд. Некий Эйзенштейн. Он, кстати, подобное делал».