Опыт ЛУКОЙЛа поможет в защите природы

Главной темой в рамках выездного круглого стола комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, состоявшегося на минувшей неделе, стало сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий. А прошел представительный форум в Музее Мирового океана - при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ».

Пожалуй, чаще всего на круглом столе упоминались наша главная достопримечательность - Куршская коса - и расположенное рядом месторождение нефти «Кравцовское» (Д-6). Его разрабатывают уже почти 16 лет - и без единого ЧП.

С 2004 года производственный экологический мониторинг этого месторождения проходит при участии Атлантического отделения Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Как отметил его директор Вадим Сивков, все требования природоохранного законодательства ЛУКОЙЛ выполняет «чересчур строго». И в итоге эта компания превратилась в «законодателя мод» для европейской нефтяной промышленности: применяемая ЛУКОЙЛом на платформе Д-6 технология «нулевого сброса» по рекомендации Хельсинкской комиссии стала обязательной для всех стран, ведущих нефтедобычу на Балтике.

- У ЛУКОЙЛа серьезная экологическая политика, компания вкладывается в поддержку больших проектов, - подчеркнул региональный министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин. - А методы производственного мониторинга - самые современные в мире.

Судя по всему, вскоре и вторая наша коса - Балтийская - тоже станет национальным парком. На круглом столе говорилось, что она не только достойна такого статуса, но и нуждается в более строгой защите. В этом году именно Балтийская коса пострадала от загрязнения нефтепродуктами.

Откуда же берутся разливы нефтепродуктов? С помощью данных со спутников калининградские ученые много лет отслеживают эти пятна в Южной Балтике. И вывод однозначен: основной источник загрязнения - судоходство. А рейд в районе Балтийска - одно из самых грязных мест.

Озвученные на круглом столе вопросы вошли в итоговую резолюцию для дальнейшего комплексного решения

Озабоченность участников заседания вызвала также информация о том, что в польских водах, рядом с нами, на дне моря лежит затонувшее во время войны немецкое судно, в танках которого - 4 тысячи тонн нефтепродуктов. В случае протечки их может отнести в сторону Калининградской области, и будут загрязнены даже самые удаленные участки побережья, включая Куршскую косу.

Для изучения возможных последствий протечки, а также для выработки рекомендаций по нейтрализации этой «бомбы» есть смысл создать польско-российскую комиссию, чтобы сообща решать общую проблему. И опыт ЛУКОЙЛа здесь тоже мог бы помочь - подобная комиссия успешно работала на этапе строительства Д-6, позволив тогда предусмотреть и исключить возможные риски.

- Особенность экологических вопросов в том, что они не имеют границ, находятся не только в национальной повестке, но и в международной, - сказал директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Иван Шмаков. - Если там что-то случится, последствия затронут и нас. Надеюсь, комиссия будет сформирована и докажет свою эффективность в решении подобных острых экологических вопросов.

По словам председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, поднятые на круглом столе вопросы стали пунктами резолюции, принятой по итогам встречи. Кроме того, глава Комитета рассказал, что сейчас идет работа над законом о ликвидации последствий разливов нефти на суше. И здесь также помогает опыт работы ЛУКОЙЛа на шельфе.

- С Правительством РФ не всегда можем найти общий язык, не все механизмы, которые предлагаем, там поддерживают, - отметил Владимир Бурматов. - ЛУКОЙЛ - тот редкий случай, когда бизнес становится более экологически ответственным, более «зеленым», чем некоторые федеральные чиновники.

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