Заканчивая интервью, Алексей Леонов всегда спрашивал: «Как погода, Калининград?»

В последний раз герой-космонавт приезжал к нам в 2016 году. В Светлогорске он стал гостем на главных торжествах, посвященных годовщине образования области. Тогда его наградили юбилейной медалью к 70-летию Калининградской области.

Когда Алексей Леонов вышел на сцену «Янтарь холла», зал взорвался аплодисментами, все встали.

Космонавт сказал, что он был в числе первых переселенцев Калининградской области.

- Я жил на улице Ремонтной, из Калининграда отправился в летное училище, - вспоминал Алексей Архипович. - За годы летной карьеры никогда не разрывал связь с Калининградом. После войны здесь были руины, а теперь это красивый современный город, достойный сегодняшнего времени.

Леонов был почетным гражданином Калининграда. Между прочим, самым первым в истории города. Это звание ему присудили в 1965 году.

9 июля 1965 года. Первые почётные граждане Калининграда Алексей Леонов и Павел Беляев на церемонии в облдрамтеатре.Фото: Архив автора

Уже позже космонавт стал и почетным жителем Калининградской области. Но к этим званиям Алексей Леонов относился очень спокойно. Как-то в интервью «Комсомолке» признался, что гордость все-таки есть.

- Приятно, что ко мне так относятся, что меня так оценивают. А денежная выплата для меня – прибавка к пенсии. Отдельно, на что-то конкретное эти деньги не трачу. Все идет в общую копилку, - говорил нам космонавт.

...С Алексеем Архиповичем я общался часто. Были интервью, встречи на мероприятиях и торжествах. Но больше – телефонные разговоры: длинные и короткие, пятиминутные. И вот, что интересно – Алексей Леонов никогда не отмахивался.

«Не могу говорить», «Некогда», «Занят», - вот такого от него я не слышал. От других людей – да! От звезд даже мелкой величины – регулярно. Но Леонов этого не говорил.

Трубку мобильного телефона он брал и будучи дома, и в дороге, когда ехал с водителем по московским пробкам, и в командировках, а космонавт часто и много ездил по городам России.

И всякий раз, заканчивая разговор, Алексей Архипович спрашивал: «Как погода в Калининграде?». Знаете, это не было чем-то для галочки. Наш город Алексей Леонов действительно любил и скучал по нему. Порой говорил, мол, жаль, приехать не могу. А так – узнал, что у нас снег выпал или дожди идут, так вроде как и побывал в Калининграде, пусть и в мыслях.

Леонов дает старт парусной регате в Пионерском.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последнее время легендарный космонавт серьезно болел, лежал в клиниках, проходил процедуры, регулярно ездил на лечение в Италию. Чувствовал себя плохо, и трубку снимала его супруга. Потом передавала Алексею Архиповичу наши приветы. Так мы и общались с Леоновым – через Светлану Павловну.

Вот и 30 мая, в свой 85-й день рождения Алексей Леонов трубку не взял. Космонавт находился на лечении в Москве в клинике Бурденко. Слова благодарности от него передала нам Светлана Леонова.

«Я безумно люблю Калининград и несу это чувство всю жизнь в сердце и памяти. Я предан этому городу, городу моей юности. Всякий раз, когда приезжал в Калининград, я словно подзаряжался от него», - так получилось, что это были последние слова легендарного космонавта, адресованные читателям «Комсомолки» и всем калининградцам.

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