2019-10-15T16:04:05+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» признан лучшим ипотечным банком страны

ПАО Банк «ФК Открытие» стал победителем в номинации «Лучшая кредитная организация на рынке ипотечного кредитования» Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2019
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В рамках данного конкурса традиционно отмечаются достижения профессиональных участников рынка и финансовых организаций, оценивается вклад компаний и бизнес-лидеров в развитие жилищной отрасли в России и укрепление цивилизованных отношений в сфере недвижимости.

«Нам очень приятна высокая оценка со стороны профессионального сообщества, как свидетельство того, что банк «Открытие» стремительно развивается на рынке ипотечного кредитования. За последние полтора года нам удалось полностью перезапустить ипотеку: выстроить новый эффективный процесс, полностью укомплектовать продуктовую линейку и обеспечить для наших клиентов и партнеров выгодные ценовые условия. Также у нас произошли значительные качественные изменения в части клиентского сервиса и технологий. Мы ставим перед собой амбициозные цели и убеждены, что в самом ближайшем будущем банк «Открытие» ждут новые достижения и профессиональные награды», – уверена Нина Крючкова, вице-президент, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

Напомним, что в первом полугодии 2019 года банк «Открытие» существенно нарастил объемы ипотечного бизнеса и продемонстрировал рост по всем ключевым показателям. Так, ипотечный портфель вырос на 26% до 106,9 млрд. руб., а выдачи ипотечных кредитов за 6 месяцев превысили 30 млрд. руб. Набранный с начала текущего года темп обеспечил банку «Открытие» 4 место в рейтинге по объёму выданных ипотечных кредитов за август. До конца 2019 года банк планирует выдать около 35 тыс. кредитов на сумму свыше 85 млрд. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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