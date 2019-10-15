2019-10-15T16:32:51+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» упростил процедуру выдачи карт «Открытие»

ПАО Банк «ФК Открытие» запустил новую систему управления доставкой карт Magenta на базе мобильных устройств Samsung. Разработка позволяет эффективнее планировать выездное обслуживание и упрощает доступ клиентов к банковским продуктам и услугам
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В сентябре представители банка, оснащенные мобильными устройствами, уже выполнили 640 выездов, выдали около 15 000 зарплатных карт и сократили цикл обслуживания клиента до 5 минут.

Система управления доставкой карт компании Magenta Technology оптимизирует обработку клиентских документов при выдаче зарплатной карты за счет отказа от бумажной технологии установки ПИН-кода и постобработки клиентских досье в офисе банка. В момент встречи банковский сотрудник с помощью смартфона или планшета фотографирует получателя карты и его документы, после чего данные в режиме онлайн поступают через приложение в информационные системы банка. Карта активируется и готова к использованию, на нее можно зачислять заработную плату в тот же день. По оценкам банка, экономический эффект от внедрения системы составит более 1 млрд рублей.

Представители банка, задействованные в доставке карт, получили мобильные устройства — планшеты Galaxy Tab2 Active для сотрудников зарплатного канала и смартфоны с дисплеем 6,7 дюймов Galaxy A70 для доставки розничных продуктов. При этом планшеты Galaxy Tab Active имеют прочный чехол и обладают степенью защиты от влаги и пыли IP68, поэтому их можно использовать даже в экстремальных условиях.

С помощью системы Magenta «Открытие» создает новый логистический сервис для доставки зарплатных карт. Внедрение системы также позволит улучшить уже существующий процесс заказа и доставки розничных продуктов с учетом пожеланий клиентов по времени и месту встречи за счет выстраивания оптимальных маршрутов для сотрудников.

Технологию планируется применять на всей территории присутствия банка «Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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