Банк «Открытие» представил Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса

Специально разработанный индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI), согласно подсчетам экспертов, в сентябре в среднем по стране составил лишь 45 процентных пунктов из 100 возможных. Это свидетельствует о том, что сегодня малый и средний бизнес России до сих пор недостаточно осведомлен о преимуществах внедрения цифровых технологий и возможностях усовершенствования рабочих процессов путем цифровизации компании.

Оператором масштабного исследования готовности предприятий МСБ Москвы и российских регионов к цифровой модели бизнеса выступил Аналитический центр НАФИ. Основными барьерами на пути к цифровизации, по оценкам предпринимателей, являются незаинтересованность руководителей компаний в переходе на цифровой формат (21%) и бюджетные ограничения в компаниях на внедрение цифровых технологий (20%). В то же время предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса: на первый план выходят такие ее преимущества, как удобство контроля над процессами (34%) и увеличение скорости работы (33%). При этом индекс цифровизации малого и среднего бизнеса отличается у разных компаний: для ИП он составляет 42 пункта, для компаний-юридических лиц – 49 пунктов.

«Тот факт, что предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса и признают ее преимущества является хорошей тенденцией. Действительно, цифровизация выступает катализатором активности предпринимателей в экономике и создает новые возможности и бизнес-модели. Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса демонстрирует, что предприниматели находятся в активной стадии заинтересованности в новых технологиях. Банк «Открытие» предоставляет клиентам малого и среднего бизнеса широкий спектр сервисов в дистанционных каналах и предлагает образовательную платформу Open Academy для прокачивания навыков продвижения и эффективности в эпоху цифровизации», – заявила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

«РАЭК неоднократно подчеркивала, что, в то время как крупный бизнес активно вовлечен в процессы цифровой трансформации, игроки малого и среднего бизнеса пока не до конца понимают, что именно значит для них цифровая экономика, какие кардинальные улучшения она может привнести в бизнес-процессы, а также не видят своего места в программе цифровизации экономики при участии государства. Довольно низкое значение индекса цифровизации, выявленное по результатам исследования, подтверждает эти выводы»,- отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.