Всё сначала: дело экс-директора лицея №49 Людмилы Осиповой передали другому судье

В Калининграде рассмотрение дела экс-директора лицея №49 Людмилы Осиповой передали от судьи Натальи Большаковой ее коллеге – Алексею Полнякову. Эту информацию «Комсомолке» подтвердил адвокат педагога Дмитрий Новиков.

- Информация соответствует действительности, мы только что узнали о замене судьи, - рассказал Дмитрий Новиков. – Пока мы не знаем дату новой серии заседаний, и это понятно, судье потребуется время, чтобы ознакомиться с делом.

Адвокат также сказал, что по официальной версии, смена судьи связана с переездом Натальи Большаковой в другой российский регион.

Слушание дела Людмилы Осиповой в Центральном районном суде Калининграда началось 29 июля этого года. За это время прошло порядка двадцати заседаний, на одном из которых по требованию прокурора слушания перевели в закрытый режим.

Отметим, кроме замены судьи, во время слушания дела дважды менялись представители стороны обвинения, а также порядок рассмотрения доказательств вины Осиповой.

Напомним, Людмилу Осипову обвиняют сразу по четырем статьям УК РФ. В частности, в хищении и растрате 7 миллионов рублей.

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