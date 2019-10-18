2019-10-18T16:49:56+03:00
Общество

Всё сначала: дело экс-директора лицея №49 Людмилы Осиповой передали другому судье

По официальной версии, смена судьи связана с переездом Натальи Большаковой в другой российский регион
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Людмила Осипова.Людмила Осипова.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде рассмотрение дела экс-директора лицея №49 Людмилы Осиповой передали от судьи Натальи Большаковой ее коллеге – Алексею Полнякову. Эту информацию «Комсомолке» подтвердил адвокат педагога Дмитрий Новиков.

- Информация соответствует действительности, мы только что узнали о замене судьи, - рассказал Дмитрий Новиков. – Пока мы не знаем дату новой серии заседаний, и это понятно, судье потребуется время, чтобы ознакомиться с делом.

Адвокат также сказал, что по официальной версии, смена судьи связана с переездом Натальи Большаковой в другой российский регион.

Слушание дела Людмилы Осиповой в Центральном районном суде Калининграда началось 29 июля этого года. За это время прошло порядка двадцати заседаний, на одном из которых по требованию прокурора слушания перевели в закрытый режим.

Отметим, кроме замены судьи, во время слушания дела дважды менялись представители стороны обвинения, а также порядок рассмотрения доказательств вины Осиповой.

Напомним, Людмилу Осипову обвиняют сразу по четырем статьям УК РФ. В частности, в хищении и растрате 7 миллионов рублей.

Еще больше информации о деле Людмилы Осиповой читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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