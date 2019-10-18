Октябрь - золотая пора для фотосессий: сколько стоит эта услуга в Калининграде и на что обратить внимание, если снимаешь сам

В Калининграде — настоящее бабье лето, и если у вас еще нет сезонных фотографий на фоне золотых листьев, мы подготовили советы, где и как их сделать. Консультантом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" выступила фотограф и организатор свадеб Александра Шалагинова.

«С утра надо выпить» – совет перед фотографированием 00:00 00:00

Никого не удивит, что лучшие места для осенних фото - это Центральный парк и остров Канта. Но выбирайте пасмурный день с мягким освещением. Если вы хотите фото, как с обложки журнала, выбирайте светлую, бежевую одежду. А для семейных фото на память одеваемся поярче - в красное, желтое зеленое.

Кстати, сейчас много фотографов в Калининграде предоставляют услугу «фотодень». Оказывается, магазины с удовольствием дают вещи в обмен на фото и отметки в соцсетях. Потому заказчику предоставят одежду, антуражные вещи (свечи, пледы, тыквы, чайники, круассаны), даже собаку подберут! Цена «фотодня» в нашем городе - от трех с половиной до семи тысяч рублей. В итоге получите три сотни обработанных фото.

Настраиваясь на съемку, фотограф рекомендует… выпить! Особенно мужчинам. Это снимает стресс, и вообще, все профессиональные модели на бекстейдже это делают, утверждает Шалагинова.

- Умение раскрепостить моделей приходит с опытом, - говорит Александра. - После одиннадцати лет работы я за пятнадцать минут могу отснять семью с вредным папой, плачущим ребенком и кем-то, кто хочет в туалет. Я понимаю, кому в процессе включить футбол, кому налить, кому дать поесть.

К фото на отдыхе нужно готовиться заранее: изучите локации, продумайте историю. Едете в Париж — возьмите берет, платье и багет. Посмотрите, какого цвета домики вокруг, пусть цвета одежды сочетаются с фоном. А чтобы хорошо получиться на фотосессии — отрепетируйте дома и покажите фотографу подборку примерных фото, которые вы хотите получить в итоге. Чтобы выглядеть стройнее — надеть черное, выпрямить спину, втянуть живот. А мужчинам лучше позировать сидя.

- Вспомните известную фотографию президента на обложке Time. Ее рассматривают, как один из самых сильных портретов. Если мужчин фотографировать снизу, они выглядят более сильными, властными. Свет должен быть сверху, руки на столе, но избегайте закрытых поз. Не обязательно прямая спина, можно податься к фотографу. Мужчине лучше не позировать нарочито, а идти, говорить по телефону, работать на ноутбуке.

Женщин тоже можно снимать снизу, чтобы ноги казались длиннее. А фотографии сверху молодят. Кстати, любят калининградки и экстравагантные фото.

- Была у меня голая беременная барышня в кабриолете - на парковке торгового центра. Конечно, мы выбрали часть парковки, где не было людей... Она осталась довольна. А другая дама в год Петуха пришла с живым бойцовским петухом, который на нас нападал. Я снимала с разными животными, со змеями… Но с петухом было невыносимо, - вспоминает фотограф.

А самую дорогую фотосессию Шалагинова отсняла на дне рождения сына цыганского барона в Испании по приглашению бывшей калининградки. Сошлись на трех тысячах евро.

Полный эфир о калининградских фотографах слушайте ЗДЕСЬ.