Александр Ярошук об Александре Волкове: Саша был светлым и добрым, и его добротой многие пользовались

Накануне не стало знаменитого калининградского теннисиста Александра Волкова. Двукратный финалист Кубка Дэвиса умер на 53-м году жизни. Можно сказать, вся жизнь Александра Волкова была связана с Калининградом. В нашем городе он родился, окончил 49-ю школу, начинал заниматься теннисом, сделал первые шаги в профессиональной карьере, затем тренировал молодежь и занимался бизнесом. В Калининграде у Александра осталось много друзей и знакомых. Среди них - бывший мэр Калининграда, а сейчас депутат Госдумы Александр Ярошук.

- Мы с ним часто играли в теннис, - вспоминает Ярошук. - И я благодарен именно Саше за любовь к теннису, которую я несу по жизни, а занимаюсь я уже больше 20 лет. Стараюсь играть системно, два раза в неделю. Если пропускаю, мне как будто чего-то не хватает в жизни. Именно Волков меня тренировал...

"Саша был человеком, которому Бог дал много талантов", признается Александр Ярошук:

- Эти таланты он выразил в спортивных достижениях. Он был светлым и очень добрым. Этой добротой многие пользовались, к сожалению. Ведь когда он ушел из спорта, он был действительно обеспеченным человеком. Он всех любил, всем верил и доверял. И они этим как раз все воспользовались и, к сожалению, довели его до нищеты.

Отсюда, по словам Александра Ярошука, у Волкова и начались все проблемы в жизни. По словам друзей теннисиста, в последние годы жизни Волков много пил и в итоге так и не смог победить алкогольную зависимость.

- Он любил жизнь и как мы все, грешники, был подвержен слабостям, - продолжает Александр Ярошук. - Он старался бороться со своими пороками. Когда-то у него получалось, когда-то нет. Если говорить о близких друзьях, то, наверное, они и не сильно старались помогать. В хорошую минуту они были рядом, а когда начались проблемы, то огромное количество людей исчезли из его жизни, не подставили плечо. У него брали деньги в долг и не возвращали, у него забирали бизнес. Просто поступали по-скотски, зная его широкую душу. Но думаю, рано или поздно Бог вернет все обратно тем людям.

Фотография 2014 года. Здесь Александр Волков вместе с неоднократным чемпионом России по теннису Денисом Мацукевичем (слева). Из архива журнала "Королевские ворота".Фото: Егор Сачко

Александр Ярошук признается, что у многих великих спортсменов были похожие моменты в жизни: слава - это кроме прочего - огромное испытание.

- Когда все это (слава и известность) заканчивалось, люди искали себя во многих вещах, часто не могли совладать. Он – один из них. И демон оказался сильнее.

По словам Александра Ярошука, последний раз он виделся с Александром Волковым в начале августа:

- Он должен был выйти на корт, мы хотели поиграть, но опять случилось непредвиденное...

Прощание с Александром Волковым пройдет во вторник, 22 октября, в 11:00 в храме Александра Невского в Калининграде.

"Комсомолка" в Калининграде выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

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В одном из последних интервью Александр Волков признался, что решение бросить теннис несколько лет назад было его большой ошибкой. "Играл бы и играл. Вон Черкасов в 35 лет играет", - сказал тогда теннисист. Сегодня он снова в большом спорте: занимает пост генерального директора Кубка Кремля и собирается активно осваивать тренерское ремесло (ПОДРОБНЕЕ).