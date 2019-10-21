Друзья Александа Волкова: Весь город знает, каким Саша был клевым, веселым и замечательным

Пожалуй, в 80-х он был самым известным «представителем калининградской молодежи», как было принято писать в ту пору. Многие парни ему, чего уж там, завидовали. А многие девчонки – влюблялись без памяти.

Ему действительно было отпущено немало. Симпатяга и умница с хорошо подвешенным языком и отличным чувством юмора. А в теннисе – просто бог. Впервые на тренировку он пришел в 1977-м, будучи четвероклассником. И сразу поразил тренера Валерия Шкляра, в прошлом одного из лучших теннисистов страны. Было ясно, что у Саши Волкова есть все, чтобы добиться в теннисе успеха. И тот не заставил себя ждать.

Еще в 1979-м, когда ему было 12 лет, на всех соревнованиях начал брать первые места. В следующем году взял «бронзу» на чемпионате СССР среди юношей. А в 1981-м в составе юношеской сборной страны впервые отстаивал честь Родины на международном уровне. И на молодежном первенстве Европы почти попал в полуфинал, что весьма неплохо для дебютанта таких соревнований. Уже тогда его называли одним из лучших, особо отмечая, что он был единственным в стране теннисистом, одинаково играющим двумя руками.

В общем, спорт стал главным в его жизни. Так, а как же школа?

– Мешает ли теннис учебе? Наоборот, помогает! – отвечал Волков. – Спорт дает бодрость, делает собранней, заставляет ценить каждую свободную минуту, которых немного. Но я, кажется, пока все успеваю делать.

35 лет назад Александр Волков окончил школу, поступил в вуз и начал играть в теннис уже по-взрослому. «Калининградская правда», 10 июля 1984-го.Фото: Архив автора

В 1983-м он стал мастером спорта. В 1984-м окончил школу №49 и поступил в Калининградский государственный университет. Тогда же его включили уже во взрослую сборную СССР по теннису. И это стало первым случаем, когда в «главную» команду взяли теннисиста, которому на тот момент было всего 17.

Калининградцы, как и все советские люди, в 80-х еще сидели за «железным занавесом». Даже выезд в Польшу считался событием. А тут совсем юный земляк стал вдруг то и дело за рубеж выезжать. Это тоже вызывало интерес, придавало звезде спорта дополнительные очки. «Завидный жених», – вздыхали одни. «Самый богатый чувак в Калининграде», – уверяли другие.

Кстати, о богатстве. Считать деньги в чужом кармане – одна из наших любимых забав. До поры до времени доходы Волкова обсуждались лишь на кухнях. Однако потом началась перестройка, принесшая гласность. СМИ и их аудитория все более раскрепощались. И в 1990-м один калининградец написал письмо в газету: «Наш ведущий теннисист А. Волков участвует во многих международных турнирах. Любопытно, каковы его заработки и как он ими «делится» с Госкомспортом? Если уж мы сейчас знаем даже зарплату президента, то, наверное, можем знать и это».

За Волкова тогда ответил его тренер.

– Участники профессиональных турниров получают за каждую успешно пройденную «ступеньку» определенную долю призового фонда, – разъяснил любопытствующим Валерий Шкляр. – Чтобы стать по-настоящему богатым, надо стабильно добиваться высоких результатов, как это делают, например, теннисные гранды Лендл, Беккер, Эдберг. Сашины доходы, разумеется, намного скромнее. А с Госкомспортом он теперь не «делится», так как с нынешнего, 1990 года, вслед за Чесноковым и Зверевой прекратил с ним отношения. Но зато Волкову приходится самому оплачивать переезды, гостиницы, питание. Поэтому о богатстве говорить не приходится, хотя и живет сейчас Саша свободнее, чем раньше, когда он получал только мизерные суточные за свой очень тяжелый, поверьте, труд.

Еще в 1987-м он был официально назван второй ракеткой страны. А потом стал и вовсе № 1. В 1993-м его избрали президентом Российской профессиональной теннисной лиги. А в 1994-м он победил на Кубке Кремля (один из престижнейших турниров). Награду вручил мэр Москвы Юрий Лужков. Тепло поздравил и президент России Борис Ельцин, который, как известно, был большим любителем тенниса.

Да, у него была не только слава мирового уровня. По подсчетам специалистов, на корте Волков заработал в общей сложности $3,4 млн. Но, увы, богатство счастья не принесло…

Мы попросили поделиться воспоминаниями об Александре Волкове тех, кто хорошо знал этого человека.

Людмила ШИХАНОВА, учитель математики лицея №49 Калининграда, Заслуженный учитель России, классный руководитель Александра Волкова:

- Узнала эту страшную новость, что Саши больше нет, и очень расстроилась. Саша с детства был целеустремленным. С четвертого класса примерно у него тренировки начались. Крутился он, конечно, как белка в колесе. Не каждый взрослый такой темп выдержит. Когда уезжал на соревнования, и знал, что будет долго отсутствовать, обязательно подходил ко мне с учебником, расспрашивал, что будем проходить с классом, какие нужно темы изучать самостоятельно, на что обратить внимание? Возвращался, попадал на контрольные, писал вместе со всеми и как все. И у него получалось учиться без троек. Молодец!

Дети очень гордились Сашей. Однажды кто-то из ребят побывал в краеведческом музее (историко-художественный музей Калининградской области. – Ред.) и сообщил, что увидел в подборке портретов знаменитых земляков фотографию Саши Волкова. И мы тогда всем классом ходили в музей, чтобы убедиться в этом, и еще раз испытать чувство гордости за нашего умницу и трудягу Сашу.

Сказать, чтобы у него в классе был один-единственный друг, - нет, не могу. Знаю, что по соседству он жил с Сашей Петровым. Вот они вместе в школу приходили, после занятий домой вмести шли. Саша Волоков – доброжелательный мальчик, со всеми умел общаться ровно. А еще он очень внимательный. Даже когда стал знаменитостью, не забывал одноклассников.

Класс, в котором Саша Волков, был очень хороший, дружный, я в них во всех влюблена и сегодня. Но так почему-то бывает с такими классами: после окончания школы мы вместе ни разу не собрались.

Мне очень жаль, что жизнь Саши так рано, так несправедливо рано оборвалась…

Александр Волков во время интервью "Комсомолке" в ноябре 2005 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Андрей ЛЕВЧЕНКО, продюсер:

- Саша – вся жизнь моя. Все самое лучшее, все восхищения, восторг, переживания. Мы были друзьями с детства, я его с 4 лет знал. Мы выросли в одном дворе. Потом – я уже свидетель на свадьбе, забираю его ребенка из роддома... Все связано с ним. Мы гордились им. Он был нашим знаменем, на которое все равнялись.

Весь город знает, каким он был клевым, веселым и замечательным. Все, кто был с ним знаком, были им очарованы!

И при этом он был обыкновенным парнем с нашей улицы. Наш калининградский парень – это точно про него.

Это такая большая редкость, когда у человека не было звездной болезни. Хотя он ее точно заслуживал, будучи мировой звездой, звездой Калининграда.

Сколько он сделал для людей, для спорта… Мы потеряли великого человека.

Фотография 2014 года. Здесь Александр Волков вместе с неоднократным чемпионом России по теннису Денисом Мацукевичем (слева). Из архива журнала "Королевские ворота".Фото: Егор Сачко

Андрей ШУМИЛИН, депутат, спортсмен, зампредседателя горсовета Калининграда:

- Он был талантливейшим спортсменом. У него было в жизни три «Т». И «Талант» стоял на первом месте! Потом шли «Трудолюбие» и «Творчество». Ему было непросто бороться со своими слабостями, они его погубили. А так – выдающийся парень! Очень светлый, добродушный, всем дарил радость. Когда он приходил, у всех улучшалось настроение. Чувство юмора у него было необыкновенное! Всегда на позитиве – таким его и запомнили. Не верится, что его нет.

Я сам в принципе не очень хорошо играю в теннис. А уж по сравнению с ним – и говорить нечего. И вот, как-то мы с ним играли, и я все время бью мимо, не попадаю, говорю: «Поле, поле, поле». И он мне говорит: «С тобой играть, как с Ельциным! Он тоже так играл». А он с Ельциным спарринговал, Борис Николаевич тогда любил в теннис играл и поддерживал этот вид спорта. Я ему: «Хватит смеяться! Я как могу, так и играю!». Посмеялись. Вот всегда с ним весело было.

На пике карьеры Александр Волков занимал 14-е место в мировом рейтинге. Завершив карьеру игрока в 1997 году, стал тренером.

Семен КУШНЕРОВ, старейший калининградский спортивный журналист, ответственный секретарь Союза журналистов:

- Сашу Волкова знаю с его 14 лет. Замечательный парень! Помню, как его должны были призвать в армию, а за ним, как за теннисистом, уже настоящая охота шла. И чтобы его взяли служить в спортроту при клубе «Динамо» в Москве, нужно было, чтобы он был приписан к калининградскому «Динамо», которым я тогда руководил. Присягу он принимал в пограничной части Багратионовска. А затем тренер Валерий Шкляр повез наше дарование в Москву, в спортроту. Там Волкова видела два раза. В день приезда, а потом, когда Саша демобилизовался. Уже на следующий день он уехал на соревнования в ФРГ. И закрутила его жизнь: соревнования, сборы, соревнования, сборы, заграничная жизнь, большие гонорары... Вы только вдумайтесь, в мировом рейтинге лучших теннисистов он занимал 14 место! Считается, что если ты в сотню попал, это крупный успех. А он был на 14-й строчке.

Потом его под крыло взял президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, он очень Сашку любил. Волков руководил одно время Кубком Кремля. Тренировал спортсменов, у него отлично получалось! Тарпищев ему помогал, поддерживал, спасал, когда у Саши начались сложности. У Саши Волкова было имя, были деньги, около таких людей всегда много тех, кто желает нажиться. И наживались. А когда Тарпищев перестал помогать Волкову, совсем все плохо стало…

Как же так? Столько добра, сердца, денег он вложил в такое количество друзей, проектов, а в острый, кризисный момент никого, кто бы помог, рядом с ним не оказалось.

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