«Посмотрела на Ваню - один сплошной ожог!»: Мать погибшего в отделении полиции калининградца не верит, что он сам обварился кипятком

Пройдемте с нами!

В ночь на 20 октября в Калининграде, в отделе полиции Московского района произошла трагедия, которая не укладывается в рамки здравого смысла. 36-летний крепкий мужчина, спортсмен, бывший игрок футбольного клуба "Прогресс" Иван Вшивков получил 70 процентов ожогов тела в камере для административно задержанных. Медицина оказалась бессильна. По версии полиции, задержанный каким-то невероятным образом скрутил в камере радиатор и ошпарился кипятком. А до этого предусмотрительно вывел из строя камеру видеонаблюдения. В следственном комитете подтвердили: нарушения закона в действиях полицейских не обнаружено.

Но у родственников другая версия. У них много вопросов к правоохранителям. Ответа на них нет. Мама погибшего Ольга Вшивкова рассказала «Комсомолке» как развивались события в последние часы жизни сына:

- Мы с мужем живем недалеко от Черняховска, а Ваня с семьей в самом городе, но работал в Калининграде. В областном центре на улице Летний проезд живут наша дочь с зятем, скоро у них появится малыш. В тот вечер 19 октября Иван был в гостях, отмечали день рождения зятя. Ребята около 11 часов вечера вышли в магазин «Семья». Они уже возвращались, до дома - сто метров. Мимо ехал полицейский патруль, машина остановилась. Полицейские потребовали, чтобы сын сел к ним в авто и проехал в отдел: мол, нетрезв. Зять попросил, чтобы Ивана не забирали, дом-то рядом! Но получил ответ: ступай, а то тоже проедешь с нами.

По его словам, Иван спокойно сел в полицейскую «карету», никакого сопротивления не оказывал.

У Ивана осталась малолетняя дочь и девятилетний сын от первого брака.Фото: СОЦСЕТИ

«Один сплошной ожог»

Арестанта доставили на улицу Киевскую, в ОВД Московского района, для составления протокола об административном правонарушении.

- Как только Ваня попал к полицейским, он сразу позвонил мне, мы до половины первого ночи были на связи. В участке телефон у него не забрали. Он был прекрасно физически развит, но когда твой ребенок, взрослый уже мужчина, со слезами в горле говорит: «Мама, за что меня забрали?! Я же ничего не сделал!», мне тоже захотелось плакать, - вспоминает Ольга Витальевна.

Мама успокаивала сына, нормально переговорила по мобильному телефону с полицейским, предупредила, что за братом приедет его сестра, чтобы с беременной женщиной стражи правопорядка вели себя адекватно.

- Мне из полиции спокойно ответили, что, мол, составим протокол и отпустим через полчаса. Я слышала, что Ваня возмущался, только потому, что с ним поступили несправедливо. Агрессии в его голосе не было (в полиции утверждают, что Вшивков вел себя агрессивно - Ред.)! А когда приехала наша дочь Саша, ей отказали – не отпустим, он в неадекватном состоянии. Утром заберете домой. Не волнуйтесь, не к бандитам же его привезли, - продолжает мама. – Саша вернулась домой, решили ждать утра. Если бы мы знали…

Батарея в камере, которую, по версии полиции, раскурочил Иван Вшивков.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Протокол составили. Потом был последний звонок: «Мама, жди меня».

- Я слышала на заднем фоне какой-то разговор про шнурки, про ремень, про сигареты, - продолжает Ольга Вшивкова. - Больше не слышала его голоса. Звонила, шли длинные гудки. Уже потом узнала, что в начале четвертого утра еле живого увезли в многопрофильную больницу.

В ожоговый центр Центральной городской больницы Калининграда Иван Вшивков поступил в 4 часа 2 минуты.

- Нам из полиции не сообщили ничего! Почему? Может быть, я его хоть живого увидела! В 9 утра в полицию поехала дочь, звонит, кричит криком: «Ваня в больнице, у него 70 процентов ожогов». Мы сразу бросились в Калининград. Лечащий врач повела нас в реанимацию. Ванечка умер за несколько минут до нашего прихода. Я готова была рвать на себе волосы. Почему я в эту полицию не поехала ночью?! Может быть с ним этого не сделали.

Врачи сразу сказали родителям погибшего пациента – поднимайте шум, даже с такими ожогами так быстро не умирают…

- Когда я его увидела, на теле и лице не было живого места, - говорит Ольга Витальевна. - Один сплошной ожог. Целыми только ладошки остались. Ваня от шоковой боли сжимал кулаки. Я хочу, чтобы о том, что произошла с моим сыном, знали все. Знали, что надо оберегать своих детей. Не дай никому Бог, пережить такое.

Заявление прокурору

Мать после больницы написала заявление прокурору области. Но до сих пор ей никто из этого ведомства не звонил, не интересовался. Не знает, возбудили ли по факту мучительной смерти уголовное дело в следственном комитете.

- Но мне очевидно, что следствие и дознание повернут не в нашу пользу. Будут прикрывать честь мундира. Есть в полиции нормальные люди, но они тоже будут молчать, не захотят огласки и потери работы. Система, - считает Ольга Витальевна.

У родственников много вопросов к полицейским свидетелям ЧП. Как человек мог сломать прикрученную к потолку камеру видеонаблюдения? Ведь находился он в камере для задержанных даже без ботинок. Мужчина ростом 165 сантиметров не мог достать до немецкого высокого потолка. Следующий вопрос: как он сломал батарею?

- На снимках видно, что радиатор поврежден каким-то тяжелым предметом, - вступает в разговор отец Ивана. - И еще знаете, ботинки были абсолютно сухие. Вокруг - вода, пар, а ботинки сухие! И как он мог полностью обварится кипятком? И неужели эти люди в погонах не слышали его крика, это же дикая боль? Он орал! Ведь, по словам врачей, обваривание длилось гораздо дольше пяти минут, как заявляют в полиции. Можно гипотетически допустить, что наш сын сломал батарею и камеру видеонаблюдения, пусть он сам ошпарился с ног до головы. Так зачем же врать, что ему «своевременнно» оказали первую помощь в полиции. Какую?

Несколько сезонов Иван Вшивков отыграл за черняховский "Прогресс".

Иван Вшивков был нормальным человеком, никогда не привлекался за мелкое хулиганство, был законопослушным гражданином. Он занимался спортом, несколько лет играл на позиции защитника в черняховском клубе "Прогресс", воспитывал детей, любил семью, работал монтажником высотных металлоконструкций, да еще подрабатывал.

И Ивана остались маленькая дочь и девятилетний сын от первого брака.

ОФИЦИАЛЬНО

Задержанный за мелкое хулиганство 36-летний житель Черняховска Иван Вшивков сумел открутить заглушку от батареи в камере и обвариться кипятком, хлынувшим из радиатора.

- Сотрудники полиции незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду "Скорой помощи", которая его госпитализировала, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Однако усилия медиков оказались напрасными - мужчина скончался в больнице.

В полиции добавили, что в настоящее время региональным УМВД проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Позднее ситуацию прокомментировали в следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области. Там, в частности, сообщили, что доставленный в отделение полиции мужчина был пьян и вел себя агрессивно.

- Задержанный вывел из строя систему видеонаблюдения, установленную в помещении, а также повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог, - отметили в ведомстве, добавив, что "имеющиеся в ряде средств массовой информации сведения о том, что калининградец был прикован наручниками к батарее, на данном этапе доследственной проверки своего подтверждения не нашли".

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