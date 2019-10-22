Сергей Шаргунов потребовал расследовать гибель Ивана Вшивкова в калининградском отделе полиции

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-22T14:53:33+03:00

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Депутат Госдумы и писатель Сергей Шаргунов написал заявление в прокуратуру по поводу гибели футболиста Ивана Вшивкова в отделе калининградской полиции. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

- Как рассказывают его родные, отмечал дома день рождения зятя, - пишет Шаргунов. - Вечером пошел в магазин. Переходил дорогу. Мимо проезжали полицейские и забрали с собой. А из отделения Ивана увезли на «скорой» в больницу, где он и умер. Обожжено 70% тела, обварено кипятком. Осталось двое детей. «Сломал батарею». К которой его приковали?

Шаргунов также привел слова врача, пытавшегося спасти Ивана: «Чтобы появились такие ожоги, кипяток должен не одну, не две и даже не пять минуть поливать тело».

- Видеокамеры в отделении, оказывается, повреждены. Кем? «Задержанным». Погибшим, - продолжает Шаргунов. - Нельзя помалкивать, не замечая таких буквально ежедневных адских сводок и их приемля равнодушно. Направил официальное обращение в Прокуратуру с требованием расследовать гибель человека.

Отметим, что никто из калининградских депутатов расследовать это дело не потребовал.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Задержанный за хулиганство калининградец повредил батарею в отделении полиции, обварился кипятком и умер

Совершенно дикая история произошла накануне в отделении внутренних дел Московского района Калининграда. Задержанный за мелкое хулиганство 36-летний калининградец сумел каким-то невероятным способом открутить заглушку от батареи в камере и обвариться кипятком, хлынувшим из радиатора (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU