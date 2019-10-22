2019-10-22T19:44:21+03:00
Новости компаний

Клиенты банка «Открытие» инвестировали рекордную сумму в продукты УК «Открытие»

Свыше трех миллиардов рублей инвестировали розничные клиенты банка «Открытие» в инвестиционные продукты дочерней управляющей компании по итогам сентября 2019 г.
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Это рекордный результат по привлечениям через розничный канал банка «Открытие» за всю историю существования компании.

Количество розничных клиентов ПАО Банк «ФК Открытие», инвестировавших в сентябре в продукты дочерней управляющей компании – ОПИФы и стратегии доверительного управления превысило 6,7 тысяч человек. Из них более 2 тысяч инвестировали средства через открытые в УК «Открытие» ИИС.

Наибольшей популярностью у розничных инвесторов пользуются стратегии доверительного управления с защитой капитала1 «Купонная» и «Структурированная», им отдали предпочтение 85% клиентов банка «Открытие», при этом сумма внесенных физлицами средств в указанные стратегии ДУ превысила 2,6 млрд рублей.

Среди открытых паевых инвестиционных фондов наиболее заметным по притоку клиентов стал ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации». Его выбрали более половины клиентов, инвестировавших в ОПИФы, а сумма введенных активов составила более 240 млн рублей.

УК «Открытие» уже в течение 19 лет предлагает клиентам разнообразный спектр успешных финансовых решений – от паевых инвестиционных фондов до индивидуальных решений, удовлетворяющих интересы самого широкого круга инвесторов.

Наибольшим спросом пользуются продукты, которые являются хорошей альтернативой классическим депозитам – стратегии с защитой капитала1, основным преимуществом которых для клиентов являются защита инвестированного капитала и получение потенциального инвестиционного дохода от положительной динамики финансовых инструментов, входящих в продукт.

«Инвестиции предлагают более высокую доходность по сравнению с классическими банковскими инструментами, а стратегии с защитой капитала практически полностью нивелируют риски,– отмечает Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – Мы наблюдаем высокий интерес к инвестициям среди наших клиентов, и, уверен, спрос на эти продукты будет расти».

«Наш успех связан с правильным продуктовым предложением для клиентов, которое управляющая компания своевременно подготовила и вывела на рынок, верно спрогнозировав появляющийся спрос со стороны инвесторов к такому типу финансовых решений. При разработке продуктов мы сфокусировали основное внимание на итоговой выгоде инвестора и построении с клиентами долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества», – отметила Надежда Поморцева, заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса УК «Открытие».

1 Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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