«Моя главная цель - Паралимпийские игры в Японии»

Калининградец Павел Комоцкий - многократный призер международных соревнований среди спортсменов с различными нарушениями здоровья. В июне этого года велогонщик получил в подарок от компании АВТОТОР велосипед мирового класса - профессиональную модель фирмы Giant с рамой из композитных материалов и коробкой передач с электрическим приводом. Выступив на новой технике на нескольких соревнованиях, калининградец пополнил свою копилку медалями разного достоинства.

ПОЕХАЛИ!

Первый большой турнир на новом велосипеде Павел проехал в июле в Словакии, где проходил этап Кубка Европы по адаптивному велоспорту-шоссе. И сразу же - медали! Наш земляк, в соперниках которого были полсотни сильнейших спортсменов Старого Света, завоевал два «серебра», финишировав вторым в групповой и в индивидуальной гонке.

- Если сравнивать с прошлым годом, когда я выступал здесь же на старом велосипеде, то это, конечно, небо и земля, - вспоминает Павел. - Тогда я всю трассу терпел, а теперь мог что-то предпринимать. Новый велосипед сделан под меня, все переключения делаются одной рукой. Словаки - очень сильные соперники, и в этот раз было приятно, что я мог что-то изобретать, бороться с ними.

Вернувшись домой, в августе Комоцкий принял участие триатлоне «Ironstar» вместе с олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, министром спорта региона Натальей Ищенко и полумарафонцем Валерием Павличуком. Представительное трио спортсменов практически не оставило шансов соперникам - первое место!

В сентябре Павел отправился на этап Кубка Европы в Венгрию. После прохладного и дождливого Калининграда страна-хозяйка соревнований встретила его 40-градусной жарой. В таких невыносимых условиях гонщикам предстояло проехать два круга по 25 километров.

- Погода стала для меня главной сложностью, ведь в Калининграде я не имел возможности подготовиться к выступлению при такой температуре, - говорит Павел.

Калининградец сделал все, что было в его силах, и финишировал вторым, опередив обладателя третьего места на 22 минуты.

ПУТЬ К ПОБЕДАМ

Велоспортом Павел занимается с 12 лет. Как и многие мальчишки, он любил играть в футбол, но после того, как семья переехала в Чкаловск, интересы сменились. Велосипедная секция оказалась едва ли не под окнами дома, а всем новичкам там сразу давали в распоряжение новый велосипед. Последнее обстоятельство окончательно склонило чашу весов в пользу двухколесного увлечения.

Сейчас Комоцкий выступает на 4-5 турнирах за сезон. По ближайшим европейским чемпионатам колесит на своем личном автомобиле вместе с супругой. Определенные расходы берет на себя областное министерство спорта, но их перечень жестко ограничен.

- Конечно, я и представить себе не мог, насколько это дорогой вид спорта, - признается Павел. - Для того, чтобы конкурировать с сильнейшими спортсменами, нужно иметь два велосипеда - для трека и индивидуальных гонок. Каждый стоит несколько сотен тысяч рублей. У областного спорта нет столько средств, поэтому помогать нам могут только такие крупные организации как АВТОТОР, за что я очень благодарен.

В конце 2018 года Павлу Комоцкому вручили медаль за развитие спорта в Калининградской области. Именно тогда, пользуясь случаем, он сообщил губернатору о том, что ему необходим новый велосипед, чтобы и дальше представлять нашу область на высоком уровне. Затем к решению вопроса подключилась Наталья Ищенко, которая обратилась в АВТОТОР. Автопроизводитель сразу же откликнулся.

- Компания уже не первый год помогает нашим спортсменам, - отмечает Наталья Ищенко. - Мы благодарны АВТОТОР за такое неравнодушие. Я верю в то, что эта поддержка поможет развитию калининградского спорта!

ШАНСЫ НА ОЛИМПИАДУ

Велосезон-2019 уже завершен. Впереди - несколько месяцев отдыха и подготовки к новым стартам. Тренироваться Павел традиционно будет в одиночку.

- В Калининграде сейчас нет ни одного тренера, у которого был бы такой же международный опыт, как у меня. К тому же у меня есть профильное образование, поскольку я окончил университет по специализации «велоспорт», - объясняет спортсмен. - Я по-прежнему живу в Чкаловске. Для поддержания формы езжу по обычным дорогам до Зеленоградска и Светлогорска. В этом году участвовал в велопробеге «Тур де Кранц», но без регистрации, исключительно для себя. Иногда уговариваю ветеранов велоспорта со мной потренироваться, но чаще готовлюсь самостоятельно.

Активные велотренировки Павел планирует возобновить в феврале, а первый крупный старт предстоит в мае, когда состоится чемпионат России. По итогам соревнований определится окончательный состав национальной сборной на Паралимпийские игры 2020 года в Японии, Комоцкий, разумеется, входит в число претендентов. На сегодняшний день в своем 5-м (высшем) классе наш земляк является сильнейшим велогонщиком в стране среди параспортсменов.

- Конечно, попасть на Паралимпийские игры - моя главная цель, - говорит Павел. - Это всегда очень почетно и интересно, поскольку ты выступаешь на тех же трассах, на которых на Олимпиаде до тебя едут здоровые спортсмены. И, конечно же, хочется ощутить непередаваемую атмосферу Игр, когда вокруг полные трибуны, флаги, эмоции бьют через край. Надеюсь, эта мечта скоро воплотится в жизнь.

В Венгрии Марина Куликова стала лучшей в абсолютном зачете, обойдя не только соперниц-девушек, но и мужчин

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Павел Комоцкий - не единственный параспортсмен, которому помогает АВТОТОР. В ноябре 2018 года году автопроизводитель подарил специальную коляску калининградской каратистке Марине Куликовой. Для нее это стало настоящим спасением. Дело в том, что паракарате в нашей стране не считается олимпийским видом спорта - такая дисциплина даже официально нигде не зарегистрирована. Рассчитывать на широкую поддержку спортсменам, к сожалению, не приходится.

Марине Куликовой долгое время приходилось использовать бывшую в употреблении детскую коляску, которую они вместе с тренером приспособили для выступлений. Все изменилось после того, как спортсменка обратилась в АВТОТОР.

- Старая коляска была маленькой и низкой, требовалось множество усилий для того, чтобы правильно выполнять упражнения. У новой и посадка правильная, и тормоза удобные, и маневренность хорошая, - не нарадуется Марина Куликова.

После замены «инвентаря» результаты не заставили себя ждать. Калининградка с ходу стала вице-чемпионкой мира по паракарате, и потом не раз завоевывала призовые места. Неделю назад Марина как раз вернулась из Будапешта, где проходил этап Кубка мира по I-Karate Global. Представительный турнир собрал спортсменов из 11 стран. Российская команда завоевала рекордное количество медалей - 7 золотых и 1 серебряную. Одно «золото» в общую копилку принесла наша землячка, которая стала лучшей в абсолютном зачете, обойдя не только соперниц-девушек, но и мужчин.

- На всех турнирах, где я пока выступаю на подаренной АВТОТОР коляске, я выигрываю медали, - радуется Марина. - Надеюсь, что это останется хорошей традицией и в будущем. Спасибо за такую поддержку!

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