2019-10-23T16:51:31+03:00
Дом. Семья

Спит на подушке и всего боится: Муравьеда-малыша в Калининградском зоопарке назвали Мурашкой

Детеныш прибавляет в весе, правда кормить его приходится даже по ночам [видео]
Александр КАТЕРУША
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Мурашка любит карабкаться по ногам своих «мам». А они не возражают! Когти у нее острые, поэтому приходится подкладывать мягкое полотенце.Мурашка любит карабкаться по ногам своих «мам». А они не возражают! Когти у нее острые, поэтому приходится подкладывать мягкое полотенце.Фото: Калининградский зоопарк
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В Калининградском зоопарке главный питомец теперь – детеныш муравьеда. Нет, за остальными животными все так же заботливо ухаживают. Просто малыш-муравьед, который родился 10 сентября – на особом контроле. Все потому что выкармливают его зоологи самостоятельно. Хорошо, что вовремя заметили неладное: слишком слабое и вялое состояние детеныша. Выяснилось, что у Кайи (так зовут маму-муравьеда) не особо насыщенное и питательное молоко. Такое встречается у первородящих самок.

Ребенка незамедлительно забрали от матери и начали кормить питательной смесью. Калории и витамины сделали свое дело. Малышка (а это девочка) начала активнее двигаться и прибавила в весе. Ежедневное взвешивание показывает теперь стабильную прибавку от 20 до 40 грамм.

Правда, кормить малявку приходится каждые три часа, даже ночью. Дают ей специальную смесь в полночь, а затем в 6 утра. Без забавных моментов тут не обходится. Порой приходит «мама» муравьеда, которой выступает замдиректора по зооветчасти Светлана Ярова, на ночное кормление, мечтая затем прилечь и отдохнуть хоть несколько часов, а ее место в кровати занято.... муравьедом.

- Причем голова лежит на подушке, сверху накрылась одеялом, все как полагается! – говорит Светлана Ярова.

Малышку-муравьеда решили назвать Мурашкой – за пугливость и осторожность.

А еще детеныш вдохновенно шалит – любит забираться на ноги своим кормильцам.

В Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор 10 сентября детеныш родился.

Мама носила малыша на спине, ближе к хвосту и не расставалась с ребенком ни на минуту. Детеныша пришлось изъять, когда зоологи заметили, что он не прибавляет в весе. Муравьед был переведен на искусственное вскармливание. За состоянием Мурашки продолжают следить.

Муравьеда-малыша в Калининградском зоопарке назвали Мурашкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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