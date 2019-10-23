2019-10-23T15:22:41+03:00
Новости компаний

ПАО Банк «ФК Открытие» предоставит ПАО «Квадра» финансирование объемом более 11 млрд рублей

Банк «Открытие» открыл возобновляемую кредитную линию компании ПАО «Квадра - Генерирующая компания» с лимитом 11,5 млрд рублей
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Финансирование предоставлено на пополнение оборотных средств сроком на пять лет.

Подписание кредитного соглашения является следующим шагом в рамках согласованной на Петербургском международном экономическом форуме-2019 программы комплексного сотрудничества банка «Открытие» и ПАО «Квадра» по различным направлениям, в том числе по финансированию текущей деятельности, расчетно-кассовому обслуживанию, реализации зарплатного проекта и продуктам документарного бизнеса.

Ранее Банк «Открытие» открыл невозобновляемую кредитную линию компании ПАО "Квадра - Генерирующая компания" с лимитом 26,5 млрд. рублей на семь лет.

Семен Сазонов, генеральный директор ПАО «Квадра»: "С момента подписания соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года банк «Открытие» стал стратегическим финансовым партнером ПАО «Квадра». Заключение второго кредитного соглашения позволяет нашей компании еще увереннее смотреть в будущее и обеспечивать дальнейшую реализацию ключевых инициатив, опираясь на профессиональную поддержку команды банка «Открытие».

Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блок банка «Открытие»: «Кредитная линия генерирующей компании «Квадра» органично вписывается в стратегию нашего банка - поддерживать лучшие компании в базовых отраслях российской экономики. С учетом ведущей роли ПАО «Квадра» в генерации электроэнергии для Центральной России, мы надеемся на долгое и плодотворное взаимовыгодное сотрудничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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