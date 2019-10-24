2019-10-24T11:49:24+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» и ГК «Арбан» выдали первый ипотечный кредит на льготных условиях в рамках эскроу

ПАО Банк «ФК Открытие» и застройщик ГК «Арбан» первыми провели ипотечные сделки с применением льготной процентной ставки в рамках сотрудничества по проектному финансированию с применением счетов эскроу
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Подобная структура сделки позволила застройщику перераспределить часть скидки с проектного кредита на покупателей и предложить клиентам кредиты на приобретение квартир в четырех корпусах ЖК «Scandis» по ставке 6,4%.

Минимальная ставка в размере 6,35% доступна клиентам при оформлении суммы кредита свыше 4 миллионов рублей и быстром выходе на сделку (в течение 30 календарных дней после одобрения) . При меньшей сумме кредита ипотека предоставляется под 6,4%. Для зарплатных клиентов банка «Открытие» первоначальный взнос снижен до 15%, а ставка варьирует от 6,7% до 6,9% - в зависимости от суммы кредита.

Эти условия действуют на период строительства, так как дома возводятся с применением эскроу- счетов. Особенность предложенной Банком структуры заключается в том, что застройщик самостоятельно может управлять ставками по ипотеке для своих покупателей за счет перераспределения скидки по проектному кредиту, которая образуется за счет остатков на счетах эскроу.

Кроме того, банк «Открытие» значительно улучшил условия ипотечного кредитования по всей линейке продуктов.

Снижение ставок по ипотеке в кредитной организации составило до 0,8 процентных пункта, в зависимости от программы. Получить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке можно по ставке от 8,25% до 8,8%. На вторичном рынке по программе «Квартира» ставки составляют от 8,65% до 9,2%; по военной ипотеке – 8,8%; по программе «Апартаменты» - от 9,3% до 9,6%, по программе «Свободные метры» и «Ипотека плюс» - 10,2% и 11,2% соответственно. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,9% до 9,2%.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с крупными клиентами банка «Открытие»: «Наш банк стремится предлагать клиентам продукты, отвечающие не только текущим, но и будущим потребностям. С учетом перехода рынка жилой недвижимости на продажи через эскроу, мы видим большой потенциал в возможности для застройщика управлять своими продажами через процентную ставку по ипотечному кредиту"

«Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан»: «Мы рады, что наше сотрудничество с банком «Открытие» позволяет предложить покупателям более низкие ставки по ипотеке на проекты, строящиеся по счетам эскроу. Это вторая очередь микрорайона Scandis и все наши будущие проекты, о которых мы обязательно в ближайшее время объявим. Совместно с банком мы договорились о том, что объем денег, которые лежат на эскроу-счетах, будет влиять на понижение ипотечной ставки. Таким образом, возможность приобрести качественное жилье появится у большего числа людей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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