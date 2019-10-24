Банк «Открытие» и Федеральная таможенная служба договорились о сотрудничестве

Документ подписали руководитель ФТС Владимир Булавин и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Кредитная организация совместно с ФТС планирует расширять сотрудничество в рамках проекта платежной системы «Таможенная карта», предназначенной для участников внешнеэкономической деятельности. Банк «Открытие» примет активное участие в мероприятиях и проектах, реализуемых Федеральной таможенной службой. ФТС рассмотрит возможность использования продуктов и услуг финансовой группы «Открытие» наряду с продуктами других финансовых организаций.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Соглашение с Федеральной таможенной службой позволит банку укрепить партнерские отношения с ведомством и поможет нам развивать одно из ключевых направлений бизнеса – комплексное обслуживание корпоративных клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью».