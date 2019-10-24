Что может случиться, если сейчас не сделать прививку от гриппа: 5 важных вопросов о вакцинации

В Калининграде в самом разгаре вакцинация взрослого населения против гриппа. Впервые прививку можно получить даже в торговом центре. Все бесплатно, легко и доступно, так почему же многие не прививаются? В этом вопросе разбирались в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Отвечаем на наиболее распространенные вопросы.

«Прививка защищает не от гриппа, а от тяжёлых последствий» – Роспотребнадзор 00:00 00:00

1. Сколько калининградцев соглашаются получить прививку от гриппа?

- В прошлом году мы прививали 45% населения области, в этом году надеемся, что это будет уже половина населения. А если сравнить с 2012-ым годом, то только 27% получали прививки против гриппа ежегодно, - рассказывает руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура. - Некоторые говорят: «вы скоро будете от каждого чиха прививать». Ничего подобного! Все существующие прививки — от тяжелых инфекционных заболеваний, которые вызывают осложнения и даже летальные исходы.

2. Действительно ли грипп так опасен?

Грипп - это тяжелое инфекционное заболевание, особенно известное своими последствиями. По словам Елены Бабуры, болезнь гарантирует минимум 10 дней на больничном, если все прошло хорошо. А с осложнениями (такими, как вирусно-бактериальная пневмония) — уже 21 день на больничной койке.

- Многие годы прививаемся всей семьей (четыре человека), - рассказал в эфире слушатель Михаил. - А один раз я пропустил прививку и получил воспаление легких. Пришлось проходить курс антибиотиков.

- В детсаду у моей внучки в группе 30 человек, - рассказал слушатель Юрий. - Так всю прошлую зиму ходили в садик не более 11 человек, и все они были привиты. А вот остальные 20 привиты не были и отсутствовали чуть ли не всю зиму. Внучка поначалу боялась уколов, а сейчас с удовольствием идет. Ребенок понимает, что такое болеть и что такое не болеть.

3. Прививка - гарантия, что не заболеешь?

Слушательница Татьяна рассказала, как переболела краснухой, имея прививку, а ее взрослый брат пострадал от паротита и остался бесплодным, ведь прививку ставят в детском возрасте.

- Прививка стимулирует иммунитет, - отвечает заместитель главного врача городской больницы №2 по медицинской части Анастасия Викс. - Нет гарантии, что вы не заболеете, но вы точно перенесете заболевание легче. В случае с гриппом: за три дня до прививки человек не должен кашлять или чихать. Это может быть инкубационный период инфекции.

4. Какими могут быть побочные эффекты от прививки?

После прививки может наступить реакция: местная — в месте введения препарата, и общая - незначительное повышение температуры, которое проходит за два-три дня без какого-либо вмешательства. Есть такое понятие, как поствакцинальные осложнения. Но за все время в Калининграде было привито 400 тысяч жителей, и не было ни одного такого осложнения, - говорят в Роспотребнадзоре.

- Лично я не сталкивалась с осложнениями после прививок, - говорит Анастасия Викс. - Могут быть нарушения при проведении медицинских манипуляций, когда место прививки инфицируется. У детей бывает температурная реакция, но это вариант нормы — иммунитет реагирует на введение чужеродных антигенов. Бывает, дети реагируют на консерванты, находящиеся в препарате.

5. Чем нас прививают и когда это делать лучше всего?

В этом году прививаемся «Совигриппом» - это комбинированная вакцина против трех штаммов гриппа. Кстати, вы имеете право спросить, какой препарат вам будут ставить, потребовать показать срок годности вакцины (для противогриппозных препаратов срок — год). Если вам отказываются предоставлять эту информацию, то нужно отказаться от прививки и сообщить в Роспотребнадзор.

Идеальное время для прививки - октябрь и начало ноября. А вот уже в конце декабря, как правило, наблюдается эпидемический рост заболеваемости, и к этому периоду надо подойти во всеоружии. С начала прививки до формирования иммунитета проходит 3-4 недели. Больше информации о гриппе в Калининграде найдете ЗДЕСЬ.