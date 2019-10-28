Банк «Открытие» и ВКонтакте запускают третий сезон грантовой программы #яделаюбизнес для предпринимателей

Участники пройдут обучение, разработают стратегию развития бизнеса и будут делиться полученными знаниями и оптытом в формате блогов в VK. Победителями программы станут 24 предпринимателя. Общий призовой фонд составляет более 6,5 миллионов рублей.

Программа #яделаюбизнес продлится 6 месяцев и включает 4 потока: предприниматели из городов с населением менее 500 тыс человек, новые бизнес-модели, женщины-предприниматели, самозанятые.

Победители каждого потока получат оплачиваемую поездку на финальный форум, сопровождение рекламных кампаний экспертами ВКонтакте и публикации кейсов в СМИ.

Во время проекта топ-менеджеры банка «Открытие» поделятся своим опытом по построению финансового управления, цифровизации бизнес-процессов компании и диджитал-лидерства. Ведущие эксперты в сфере бизнеса и инфлюенсеры в сфере коммуникаций помогут предпринимателям лучше понять свою целевую аудиторию и подготовить маркетинговую стратегию для бизнеса.

Набор на первый поток для предпринимателей из городов с населением до 500 тысяч человек уже открыт. Чтобы принять участие в проекте, подайте заявку 22 ноября до 12.59 по московскому времени: http://vk.cc/9WeKXG

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления:

«Программа #яделаюбизнес отличается тем, что дает возможность получить новые знания в режиме онлайн, и в конце проекта – финансирование, в виде грантовой поддержки. Предприниматели отмечают два барьера для развития бизнеса: ограничение в финансах и потребность в практических знаниях. Мы вместе с командой экспертов ВКонтакте убираем эти основные ограничения. В этом году помимо фокуса на женское и молодежное предпринимательство, добавили поток для нового бизнеса и самозанятых. Наши клиенты-предприниматели хотят эффективно использовать время, поэтому Банк предлагает дистанционные сервисы для развития бизнеса и специальные кредитные программы».

Наталия Якунина, куратор грантовой программы #яделаюбизнес:

«Мы понимаем, что предпринимателям сложно выделить время на учёбу и домашние задания. Но участие в #яделаюбизнес — это вклад в будущее. Они переосмысливают свой подход к бизнесу, находят новые векторы развития, делают то, что откладывали в долгий ящик и ещё до окончания программы видят результат. Усилит эффект и блог, который предприниматели теперь будут вести в течение всего курса. Мы рассчитываем, что это новшество поможет систематизировать знания, проследить прогресс и сохранить все открытия, которые участник сделает на проекте».

Программа #яделаюбизнес стартовала в 2018 году. Гранты от ВКонтакте на общую сумму более 4 миллионов рублей получили лучшие предпринимательницы, бизнесмены из небольших городов и молодые предприниматели до 25 лет.