2019-10-29T14:29:44+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» кратно увеличил выдачи кредитов

Банк «Открытие» продемонстрировал рекордный рост на рынке розничного кредитования по итогам 9 месяцев 2019 года
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Так, за первые 3 квартала выдачи потребительских кредитов выросли в 3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 87,6 млрд рублей; выдачи ипотеки – более чем в 3 раза и составили 54 млрд рублей.

Это позволило банку укрепить свои позиции в числе лидеров российского рынка: с начала 2018 года ПАО Банк «ФК Открытие» переместился с 25 на 6 место по выдачам кредитов наличными и с 17 на 6 место по выдачам ипотечных кредитов.

Еще одним стратегическим направлением развития розничного кредитного бизнеса банка в 2020 году станут кредитные карты. По данным на 30 сентября 2019 года, доля кредитных карт в общем портфеле пластика (более 2 000 000 банковских карт) выросла до 10%. Запустив активные продажи кредитных карт только во 2 квартале, с начала 2019 года банк в 3,5 раза увеличил ежемесячные выдачи в этом сегменте.

Директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров отметил, что кредитные карты остаются важным драйвером роста на рынке пластиковых карт. Так, с 2016 года по настоящее время эмиссия кредитных карт увеличилась на 20%. «В то же время рынок кредитных карт продолжит демонстрировать «двузначный» рост на фоне роста популярности карточных платежей. Что касается банка «Открытие», мы планируем кратно нарастить продажи кредитных карт, предлагая нашим клиентам уникальные выгодные продукты и, как и в случае с другими сегментами розничного кредитования, в перспективе двух лет значительно укрепить свои позиции на этом рынке», - прокомментировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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