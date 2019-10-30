2019-10-30T18:36:13+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания

ПАО Банк «ФК Открытие» расширил функционал интернет-банка «Открытие Online» и мобильного приложения для физических лиц
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Теперь пользователи систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Открытия» смогут оплатить услуги с помощью QR-кодов, а также сформировать необходимые справки и выписки online.

Возможность оплаты услуг по QR-коду позволяет моментально перевести деньги провайдеру сервиса в адрес поставщика услуг, не тратя время на заполнение реквизитов получателя платежа. Еще одной новой опцией, которая позволяет клиентам экономить время и силы, является возможность сформировать онлайн о доступном остатке и движении денежных средств на счетах на русском и английском языках, которые можно предоставить по требованию, например, в консульства иностранных государств для получения визы. При этом приходить в отделение банка для этого, теперь не потребуется.

Кроме того, в разделе программы лояльности «Друг» появилась новая вкладка «Статус выполнения условий». С помощью счетчиков, находящихся в этой вкладке, можно отследить, сколько бонусов будет зачислено в конце месяца и какие условия выполнены для получения максимального кэшбека, а именно:

- на какую еще сумму нужно совершить покупки по картам;

- на какую сумму осталось оплатить услуги в мобильном и/или интернет-банке;

- выполнено ли условие по ежедневному минимальному остатку на карте/погашена ли задолженность по кредитной карте минимальным платежом.

«Наша задача – сделать общение клиентов с банком максимально простым и дружелюбным, - говорит Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие». – Мы постоянно улучшаем интерфейс и расширяем функционал наших сервисов ДБО, что позволяет пользователям реализовывать большинство своих ежедневных финансовых потребностей в любую минуту из любой точки планеты».

«Основой развития долгосрочных отношений с клиентом является удобство совершения платежей и других ежедневных операций. Особенно это важно, когда речь идет о таких операциях, как бюджетные платежи, которые требуют заполнения большого количества реквизитов. Благодаря запуску сервиса оплаты с помощью QR-кодов, все реквизиты платежа заполняются автоматически, так сложная операция становится простой и удобной» - пояснил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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