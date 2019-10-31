2019-10-31T18:51:38+03:00
Происшествия

Громко пищал котенок: под Черняховском многодетная семья Карпухиных лишилась дома из-за пожара

Главу семьи Татьяну Карпухину с детьми пока разместили в гостинице
Надежда Ржевская
Поделиться:
После пожара от дома остались одни стены.После пожара от дома остались одни стены.
Изменить размер текста:

В многодетную семью Карпухиных снова пришла беда. Вчера сгорел дом, который в течение нескольких лет строила вся семья… Десять лет назад Татьяна с восемью детьми осталась без мужа – он скоропостижно скончался от болезни сердца. Сразу после смерти главы семьи заболела одна из дочерей - Маша. Ей сегодня 17 лет. У нее ухудшается зрение, а от резких головных болей она теряет сознание, потом тяжело приходит в себя. Для того, чтобы поддерживать здоровье Маши, семья через благотворительные фонды собирает средства на поездки в Москву: на исследования, лечение, приобретение лекарств.

Вчера пока Татьяна Карпухина возила Машу в музыкальную школу (девушка играет на фоно), дома оставалась младшая дочь Настя.

- В какой-то момент Настя услышала, что пищит котенок. Когда дочь вышла из комнаты, задымление было очень сильным, все уже горело, - вся в слезах Татьяна Карпухина рассказала «Комсомолке» детали происшествия. – И Настя не стала рисковать - пробираться через дым и пламя к выходу, а спрыгнула с окна второго этажа.

По словам Татьяны Карпухиной, прибывшие пожарные с огнем справились, но от дома остались только стены. Предполагают, что дом загорелся из-за короткого замыкания.

Так выглядел дом семьи Карпухиных. Из архива "Страны Калининград". Фото: Александр Матвеев

Так выглядел дом семьи Карпухиных. Из архива "Страны Калининград".Фото: Александр Матвеев

Врачи осмотрели Настю. Девочка после прыжка со второго этажа цела и невредима.

- У сгоревшего дома уже побывал глава Черняховского района Сергей Булычев, - говорит Татьяна. – Сказал, что власти района будут думать, что делать и чем помочь. Пока меня с детьми заселили в гостиницу Черняховска. Сказали также, что на шестерых детей, кто прописан со мной, будет выплата по 3 тысячи на ребенка. Я – одна, из-за болезни Маши не работаю, все время рядом с ней, дети учатся: кто-то в школе, кто-то университете. У меня нет средств, чтобы восстановить дом. Не все документы уцелели. Успели вытащить вещи только из одного шкафа, но они все мокрые. Я в отчаянии, я не знаю, что делать…

Для семьи Карпухиных сейчас ценна любая помощь: добрым словом, теплыми вещами, продуктами.

Желающие помочь могут перечислить деньги на карту Сбербанка 63900 2209 01899 4772 (имя получателя – Карпухина Татьяна).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От чудовищных головных болей Маша теряет сознание

Большая семья Карпухиных живет в глубине Черняховского района – на окраине маленького поселка Родниково. Татьяна, мама восьмерых детей, не скрывает своего адреса (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Москвичи подложили свинью: перед матчем с "Торпедо" футболистам "Балтики" два часа не давали принять душ
В Янтарном променад спасают от песка, поднимая его на сваи
Суд обязал администрацию Балтийска отремонтировать дороги на четырех улицах
Ректор БФУ им. Канта представил Путину проект создания инновационного центра на Острове
Двое калининградцев украли из особняка ценностей на 1,5 млн рублей
В Калининграде осудили жителя Петербурга за разбойное нападение на салон мобильной связи
Калининградец поругался с таксистом и обстрелял его машину
В Калининграде ветеран Афганистана едва не убила свою невестку
Калининградец фиктивно поставил на учет свыше 20-ти иностранцев
Из Каунаса в Советск планируют запустить «Ракеты»
В Калининграде стартуют съемки продолжения сериала «Морские дьяволы»
На участке ул. Маточкина в Калининграде в ноябре закроют сквозное движение
Виновнику ДТП с 7 погибшими под Гвардейском не удалось досрочно выйти из колонии
Евгений Гришковец открыл выставку в Калининграде