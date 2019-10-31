Громко пищал котенок: под Черняховском многодетная семья Карпухиных лишилась дома из-за пожара

В многодетную семью Карпухиных снова пришла беда. Вчера сгорел дом, который в течение нескольких лет строила вся семья… Десять лет назад Татьяна с восемью детьми осталась без мужа – он скоропостижно скончался от болезни сердца. Сразу после смерти главы семьи заболела одна из дочерей - Маша. Ей сегодня 17 лет. У нее ухудшается зрение, а от резких головных болей она теряет сознание, потом тяжело приходит в себя. Для того, чтобы поддерживать здоровье Маши, семья через благотворительные фонды собирает средства на поездки в Москву: на исследования, лечение, приобретение лекарств.

Вчера пока Татьяна Карпухина возила Машу в музыкальную школу (девушка играет на фоно), дома оставалась младшая дочь Настя.

- В какой-то момент Настя услышала, что пищит котенок. Когда дочь вышла из комнаты, задымление было очень сильным, все уже горело, - вся в слезах Татьяна Карпухина рассказала «Комсомолке» детали происшествия. – И Настя не стала рисковать - пробираться через дым и пламя к выходу, а спрыгнула с окна второго этажа.

По словам Татьяны Карпухиной, прибывшие пожарные с огнем справились, но от дома остались только стены. Предполагают, что дом загорелся из-за короткого замыкания.

Так выглядел дом семьи Карпухиных. Из архива "Страны Калининград".Фото: Александр Матвеев

Врачи осмотрели Настю. Девочка после прыжка со второго этажа цела и невредима.

- У сгоревшего дома уже побывал глава Черняховского района Сергей Булычев, - говорит Татьяна. – Сказал, что власти района будут думать, что делать и чем помочь. Пока меня с детьми заселили в гостиницу Черняховска. Сказали также, что на шестерых детей, кто прописан со мной, будет выплата по 3 тысячи на ребенка. Я – одна, из-за болезни Маши не работаю, все время рядом с ней, дети учатся: кто-то в школе, кто-то университете. У меня нет средств, чтобы восстановить дом. Не все документы уцелели. Успели вытащить вещи только из одного шкафа, но они все мокрые. Я в отчаянии, я не знаю, что делать…

Для семьи Карпухиных сейчас ценна любая помощь: добрым словом, теплыми вещами, продуктами.

Желающие помочь могут перечислить деньги на карту Сбербанка 63900 2209 01899 4772 (имя получателя – Карпухина Татьяна).

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