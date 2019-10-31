2019-10-31T22:22:04+03:00
История современности

Возле Балтийской косы на дне моря нашли немецкую подводную лодку

Субмарина лежит на глубине 60 метров, она сильно проржавела и покрылась илом
Кирилл АлексеевВиктор Сергеев
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Подлодку нашли во время съемок программы "Военная приемка".Подлодку нашли во время съемок программы "Военная приемка".Фото: телеканал «Звезда»
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В Балтийском море в районе Балтийской косы во время съемок программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" случайно обнаружили затонувшую подводную лодку времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили "КП" в пресс-службе Балтийского флота, субмарину, лежащую на глубине 60 метров, обнаружили в ходе учебного поисках мин, который осуществлялся с борта новейшего корабля противоминной обороны "Александр Обухов". Удалось определить, что подлодка имеет в длину около 40 метров.

Обследование проводилось при помощи оборудования, установленного на тральщике – подкильной гидроакустической станции «Александрит» и штатного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

- Идентификацию объекта значительно затрудняет плохая видимость в районе обнаружения и наличия на надстройках подлодки старых рыболовецких сетей, - отметили в пресс-служба Балтфлота, добавив, что уже спланированы мероприятия по дальнейшему детальному осмотру и идентификации подводной находки.

Дайверы обследуют затонувшую баржу. Фото: Музей мирового океана

Дайверы обследуют затонувшую баржу.Фото: Музей мирового океана

Однако кое-какие предположения можно сделать уже сейчас. По мнению председателя совета ветеранов-подводников вице-адмирала Николая Хромова, который ознакомился со снимками субмарины, скорее всего, военные обнаружили немецкую подводную лодку типа U. Лодки этого типа принимали активное участие в боевых действиях на Балтике во время Великой Отечественной войны. Кроме того, рядом с местом обнаружения подлодки - в Пиллау, нынешнем Балтийске - находилась крупная военно-морская база и учебная база подводников.

Кстати, это уже не первая подводная находка в этом году. В августе, как писала "Комсомолка", на траверсе Зеленоградска дайверы из клуба Red Ship König обнаружили баржу, затопленную в начале XX века. Она лежит на глубине 63 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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