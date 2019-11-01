Бесплатные советы дизайнеров, скидки, лекции, мастер-классы

Журнал «Калининградские дома» (16+) ежегодно проводит Неделю дизайна (0+). В этом году она пройдет с 5 по 9 ноября. Тема: «Новая реальность».

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна не только профессионалам в этой сфере.

Под флагом «Новой реальности» объединились калининградские салоны - организовали бесплатные консультации дизайнеров, презентации новых коллекций, семинары, лекции и скидки.

Если вы делаете ремонт своими силами или только планируете его, хотите сделать его максимально качественно, советуем посетить консультации дизайнеров в салонах города. Каждый желающий сможет получить любой совет по обустройству своего жилья, поучаствовать в мастер-классах, попасть на презентации новых коллекций от известных брендов и получить скидки. Консультации проходят по предварительной записи. Дизайнеры подготовили также бесплатные мастер-классы для детей дошкольного и школьного возраста.

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ДИЗАЙН-СОВЕТ

5 ноября

Бесплатный дизайн-совет в фирменном салоне «Волховец».

Дизайнер Анна Геращенко даст советы по дизайну интерьера и выбору дверей.

Время: с 16:00 до 19:00.

Место: ул. Ялтинская, 20.

Вход свободный, предварительная запись по тел.: (4012) 369-096, 369-099.

5 и 7 ноября

Бесплатный дизайн-совет в салоне «Студия уюта и дизайна».

Дизайнер Евгения Зернова и архитектор Татьяна Левченко дадут советы по планировке

помещения и подбору отделочных материалов.

5 ноября с 12:00 до 17:00 — консультация Евгении Зерновой.

7 ноября с 13:00 до 18:00 — консультация Татьяны Левченко.

Место: ул. Фрунзе, 89.

Предварительная запись по тел. (4012) 34-92-00.

С 5 по 10 ноября

Бесплатный дизайн-совет в ТД «Мир ткани».

Дизайнеры компании дадут бесплатные советы по оформлению интерьера текстилем (штор, покрывал, диванных подушек и пр.) и помогут с его выбором.

Время: с 10:00 до 20:00.

Место: ул. 9 Апреля, 50 а.

Вход свободный. Предварительная запись не требуется.

С 6 по 8 ноября

Бесплатный дизайн-совет в салоне «ВестПайп».

Дизайнеры Вера Воинова, Олеся Шнейдар и Марина Безух дадут бесплатные советы по планировке ванной комнаты.

6 ноября с 12:00 до 16:00 — консультация Веры Воиновой.

7 ноября с 12:00 до 16:00 — консультация Олеси Шнейдар.

8 ноября с 14:00 до 18:00 — консультация Марины Безух.

Место: ул. Леонова, 8 б.

Вход свободный. Предварительная запись по тел. (4012) 92-12-12.

Дизайнеры подготовили также бесплатные мастер-классы для детей дошкольного и школьного возраста

ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

9 ноября

Бесплатный мастер-класс для детей от 8 лет - «Интерьерный коллаж»

в студии Create and Solution.

Участники сделают расстановку мебели, подберут вещи для своего интерьера, создадут интерьерный коллаж. Итогом встречи станет «настоящая» защита получившихся проектов.

Время: с 11:00 до 14:00.

Место: ул. Фортовая дорога, 7.

Вход свободный, предварительная запись по тел. 8-9814-62-50-01.

Количество мест ограничено.

9 ноября

Бесплатный мастер-класс для детей до 8 лет - «Фотокнига своими руками».

Дизайнер Анна Семенова научит дошкольников, как сделать фотокнигу.

Время: 13:00.

Место: ул. Октябрьская, 76.

Вход свободный, предварительная запись по тел. 8-9024-15-02-12.

Количество мест ограничено.

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СКИДКИ

С 4 по 10 ноября неделя скидок в салоне Procolor.

Всю неделю предоставляется скидка* 20% на декоративные покрытия Primacol Decorative.

Место: ул. Артиллерийская, 79.

Дополнительная информация по тел.: 60-50-55.

* Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону.: 60-50-55. Акция проводится с 4 по 10 ноября.

С 5 по 9 ноября неделя cкидок в салоне «Арх Идея».

Каждый день посвящен определенному направлению интерьерного дизайна, можно получить консультацию специалиста, помощь в подборе материалов и скидки* от 10 до 25%.

5 ноября — день настенных покрытий;

6 ноября — день мебели;

7 ноября — день паркета;

8 ноября — день лепного декора.

Место: пр-т Победы, 157 а.

Дополнительная информация по тел. (4012) 31-00-43.

* Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону.: 31-00-43. Акция проводится с 5 по 9 ноября.

Звоните 777-100, чтобы узнать всю информацию.

Или заходите на сайт Недели дизайна, изучайте программу, участвуйте, будет много интересного - https://designweekkaliningrad.tilda.ws

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