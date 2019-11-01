Бесплатные советы дизайнеров, скидки, лекции, мастер-классы
Журнал «Калининградские дома» (16+) ежегодно проводит Неделю дизайна (0+). В этом году она пройдет с 5 по 9 ноября. Тема: «Новая реальность».
Организаторы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна не только профессионалам в этой сфере.
Под флагом «Новой реальности» объединились калининградские салоны - организовали бесплатные консультации дизайнеров, презентации новых коллекций, семинары, лекции и скидки.
Если вы делаете ремонт своими силами или только планируете его, хотите сделать его максимально качественно, советуем посетить консультации дизайнеров в салонах города. Каждый желающий сможет получить любой совет по обустройству своего жилья, поучаствовать в мастер-классах, попасть на презентации новых коллекций от известных брендов и получить скидки. Консультации проходят по предварительной записи. Дизайнеры подготовили также бесплатные мастер-классы для детей дошкольного и школьного возраста.
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ДИЗАЙН-СОВЕТ
5 ноября
Бесплатный дизайн-совет в фирменном салоне «Волховец».
Дизайнер Анна Геращенко даст советы по дизайну интерьера и выбору дверей.
Время: с 16:00 до 19:00.
Место: ул. Ялтинская, 20.
Вход свободный, предварительная запись по тел.: (4012) 369-096, 369-099.
5 и 7 ноября
Бесплатный дизайн-совет в салоне «Студия уюта и дизайна».
Дизайнер Евгения Зернова и архитектор Татьяна Левченко дадут советы по планировке
помещения и подбору отделочных материалов.
5 ноября с 12:00 до 17:00 — консультация Евгении Зерновой.
7 ноября с 13:00 до 18:00 — консультация Татьяны Левченко.
Место: ул. Фрунзе, 89.
Предварительная запись по тел. (4012) 34-92-00.
С 5 по 10 ноября
Бесплатный дизайн-совет в ТД «Мир ткани».
Дизайнеры компании дадут бесплатные советы по оформлению интерьера текстилем (штор, покрывал, диванных подушек и пр.) и помогут с его выбором.
Время: с 10:00 до 20:00.
Место: ул. 9 Апреля, 50 а.
Вход свободный. Предварительная запись не требуется.
С 6 по 8 ноября
Бесплатный дизайн-совет в салоне «ВестПайп».
Дизайнеры Вера Воинова, Олеся Шнейдар и Марина Безух дадут бесплатные советы по планировке ванной комнаты.
6 ноября с 12:00 до 16:00 — консультация Веры Воиновой.
7 ноября с 12:00 до 16:00 — консультация Олеси Шнейдар.
8 ноября с 14:00 до 18:00 — консультация Марины Безух.
Место: ул. Леонова, 8 б.
Вход свободный. Предварительная запись по тел. (4012) 92-12-12.
Дизайнеры подготовили также бесплатные мастер-классы для детей дошкольного и школьного возраста
ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
9 ноября
Бесплатный мастер-класс для детей от 8 лет - «Интерьерный коллаж»
в студии Create and Solution.
Участники сделают расстановку мебели, подберут вещи для своего интерьера, создадут интерьерный коллаж. Итогом встречи станет «настоящая» защита получившихся проектов.
Время: с 11:00 до 14:00.
Место: ул. Фортовая дорога, 7.
Вход свободный, предварительная запись по тел. 8-9814-62-50-01.
Количество мест ограничено.
9 ноября
Бесплатный мастер-класс для детей до 8 лет - «Фотокнига своими руками».
Дизайнер Анна Семенова научит дошкольников, как сделать фотокнигу.
Время: 13:00.
Место: ул. Октябрьская, 76.
Вход свободный, предварительная запись по тел. 8-9024-15-02-12.
Количество мест ограничено.
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СКИДКИ
С 4 по 10 ноября неделя скидок в салоне Procolor.
Всю неделю предоставляется скидка* 20% на декоративные покрытия Primacol Decorative.
Место: ул. Артиллерийская, 79.
Дополнительная информация по тел.: 60-50-55.
* Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону.: 60-50-55. Акция проводится с 4 по 10 ноября.
С 5 по 9 ноября неделя cкидок в салоне «Арх Идея».
Каждый день посвящен определенному направлению интерьерного дизайна, можно получить консультацию специалиста, помощь в подборе материалов и скидки* от 10 до 25%.
5 ноября — день настенных покрытий;
6 ноября — день мебели;
7 ноября — день паркета;
8 ноября — день лепного декора.
Место: пр-т Победы, 157 а.
Дополнительная информация по тел. (4012) 31-00-43.
* Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону.: 31-00-43. Акция проводится с 5 по 9 ноября.
Звоните 777-100, чтобы узнать всю информацию.
Или заходите на сайт Недели дизайна, изучайте программу, участвуйте, будет много интересного - https://designweekkaliningrad.tilda.ws
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ИСТОЧНИК KP.RU