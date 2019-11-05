2019-11-05T11:33:41+03:00
Общество

Чиновник мэрии - об уличной торговле в Калининграде: Это сюрреализм. Уговоры и штрафы уже не действуют

Евгений Чернышев объяснил, почему в Калининграде пока не удается победить незаконный бизнес
Светлана БАРОН
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Самая известная нелегальная торговая точка - в арке у гостиницы "Калининград". Она давно стала головной болью мэрии.Самая известная нелегальная торговая точка - в арке у гостиницы "Калининград". Она давно стала головной болью мэрии.Фото: Александр КАТЕРУША
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Сегодня комитет муниципального контроля калининградской мэрии ведет борьбу с незаконной торговлей в двух десятках городских точек. Как сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель комитета Евгений Чернышев, самые проблемные места сейчас - в центре и Московском районе.

Чернышёв: Мы не можем весь город превратить в торговую площадь

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- В Балтрайоне вообще безобразие творится: люди прибивают гвоздики на фасады домов, развешивают бельевые веревки и вешают одежду, ниже ставят обувь, и все это превращается в лихие 90-е, - рассказал Чернышев. - В следующем году в городе запланированы средства для оборудования новых торговых рядов. Но они будут не для всех, а только для пенсионеров, которые своими руками выращивают на огородах овощи, фрукты, цветы. Эти торговые места будут бесплатными. Пока пенсионеры в принципе не понимают, что они что-либо нарушают! Они считают, что имеют право и законно там находятся. Мы не составляли ни одного протокола в отношении пенсионеров, ведем разъяснительную работу. Но в будущем, когда оборудуем торговые ряды, будут все моральные основания для более радикальных мер.

В 2020 году в мэрии обещают разобраться с торговыми рядами вдоль жилых домов на улице Багратиона. Некоторые жители говорят, что им привычно и комфортно отовариваться под окнами, но на предложение мэрии перенести все на междворовую территорию ответили отказом: во дворах этого счастья не нужно. Борьба продолжается с владелицей палатки на Северном вокзале и лепешечниками на улице Черняховского.

- У продавцов азарт, это уже трагикомедия. Сотрудники полиции неоднократно изымали тележки, паллеты. Изымут, возвращаются в офис, смотрят в камеры, а там уже новую тележку подвезли. Они за нее — там уже что-то другое. Это сюрреализм. Уговоры и штрафы на этих людей не действуют. А товар мы забрать не можем. Прорабатываем вопросы в правовой плоскости, чтобы в будущем изымать, - говорит Чернышев.

Полный эфир о работе комитета муниципального контроля калининградской мэрии слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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