Банк «Открытие» запустил сервис Mir Pay

Бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств на платформе Android с поддержкой технологии NFC, начиная с версии 6.0. Чтобы подключить платежный сервис, необходимо скачать из магазина Play Market приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем свою карту «Мир».

Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка по адресу (https://www.open.ru/mirpay)