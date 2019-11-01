2019-11-01T16:33:34+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» запустил сервис Mir Pay

ПАО Банк «ФК Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Воспользоваться им могут держатели любых карт на базе платежной системы «Мир»
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Бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств на платформе Android с поддержкой технологии NFC, начиная с версии 6.0. Чтобы подключить платежный сервис, необходимо скачать из магазина Play Market приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем свою карту «Мир».

Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка по адресу (https://www.open.ru/mirpay)

ИСТОЧНИК KP.RU

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