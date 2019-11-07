2019-11-07T14:56:47+03:00
Общество

Наш ответ Ван Дамму и Волочковой: 7 шпагатов калининградской гимнастки Анастасии Назаренко

Олимпийская чемпионка сегодня живет в Нью-Йорке, но не теряет связи с городом, в котором родилась и выросла
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Трюк Ван Дамма в центре Нью-Йорка. Бельгиец явно проигрываетТрюк Ван Дамма в центре Нью-Йорка. Бельгиец явно проигрываетФото: Instagram.com

На днях калининградская гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Анастасия Назаренко опубликовала в своем Инстаграме видео, на котором она повторяет «автомобильный» шпагат Жан-Клода Ван Дамма. Правда, вместо брутальных грузовиков тут используется пара желтых нью-йоркских такси из Манхэттена – женщина, все-таки! Восторженные поклонники Анастасии в комментариях тут же отметили, что гимнастка вышла на новый уровень.

Если автомобили в качестве спортивного инвентаря Назаренко использует впервые, то шпагат как таковой давно уже стал ее визитной карточкой: его она демонстрирует на улице, в метро, на пляже и даже во сне. Больше того, 11 июля этого года гимнастка, сидя на шпагате, приняла предложение руки и сердца от своего будущего супруга - фотографа и видеооператора Вячеслава Макшуна.

Живет Анастасия сегодня в Нью-Йорке, где успела открыть школу стретчинга (это такая система упражнений, направленных на повышение эластичности мышц и совершенствование гибкости тела). По словам нашей землячки, единственную в мире, в которой занятия проходят под руководством Олимпийской чемпионки. В родном Калининграде, куда Назаренко регулярно наведывается, она работает, можно сказать, по специальности- тренирует будущих чемпионов по художественной гимнастике.

Вы так занять кровать точно не сможете. А Анастасия Назаренко — запросто Фото: Instagram.com

Вы так занять кровать точно не сможете. А Анастасия Назаренко — запростоФото: Instagram.com

Нет с собой спортивного костюма – не беда. Главное, одежду ненароком не порвать Фото: Instagram.com

Нет с собой спортивного костюма – не беда. Главное, одежду ненароком не порватьФото: Instagram.com

Автором большинства фотографий гимнастки является ее муж Вячеслав Макшун. Он же, видимо, выбирает места для фотосессий. Фото: Instagram.com

Автором большинства фотографий гимнастки является ее муж Вячеслав Макшун. Он же, видимо, выбирает места для фотосессий.Фото: Instagram.com

Из профессионально спорта гимнастка уже ушла, но она по-прежнему в форме Фото: Instagram.com

Из профессионально спорта гимнастка уже ушла, но она по-прежнему в формеФото: Instagram.com

Шпагат Анатасия готова делать и в метро. А что, зевак нет, никого не зашибешь. Фото: Instagram.com

Шпагат Анатасия готова делать и в метро. А что, зевак нет, никого не зашибешь.Фото: Instagram.com

С такой растяжкой и стену перешагнуть можно Фото: Instagram.com

С такой растяжкой и стену перешагнуть можноФото: Instagram.com

nazarenko.a.knazarenko.a.k
I'm ready to go! inspired by @jcvd
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ИСТОЧНИК KP.RU

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