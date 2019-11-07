«Наташенька, глянь, вот твои деточки, вся семья наша»: проститься с Натальей Птицыной, погибшей под колесами лихача, пришел весь Пионерский

Море алых роз

В четверг жители Пионерского простились с Натальей Птицыной, трагически погибшей под колесами иномарки днем 3 ноября. Сотни людей утром шли на траурную церемонию. Несли цветы на улицу Гептнера, где она жила. Казалось, пришел весь город…

- Вы не знаете, какая была Наташа! Этот человек буквально излучал свет, добро, радость и любовь. Она всецело отдавала себя людям, всегда была готова помочь. Умница, красавица. Два высших образования. И ее сил, участия хватало на всех. С моими детьми занималась английским языком лучше репетитора. И вот, малые детки – сироты. За что такая участь?! – говорит ее подруга Вика сквозь слезы.

В Пионерском простились с Натальей Птицыной.Фото: Ольга Гончарова

К дому привозят гроб. Из подъезда выводят под руки убитую горем маму. Рядом отец Натальи. Он держится из последних сил. Младшего двухлетнего сына, который чудом выжил в страшной аварии, держит на руках папа Сергей. Они приехали в последний раз посмотреть на родное до боли лицо из детской областной больницы, где ребенка выхаживают врачи после ДТП. У малыша переломы пальчиков на руке, перелом ключицы, множественные гематомы, ушибы. Старший сын Птицыных, ему 11 лет, смотрит на гроб и, кажется, не понимает до конца весь ужас происходящего, безвозвратность потери мамы, самого дорогого и любимого человека. Сказать, что люди раздавлены горем, наверное, ничего не сказать. Плачут крепкие молодые мужики, плачут все, кто знал Наталью.

Самые надрывные для сердца минуты – прощание матери с любимой дочерью:

- Наташенька, глянь, вот твои деточки, вся семья наша. Вот сыночки твои. Да, не видишь ты закрытыми глазками, доченька моя золотая. Вставай моя радость, вставай солнышко мое! На кого ты меня оставила, как мне жить, как мне деток воспитывать, как учить? Ты всю жизнь была наша умница. Скажи мне что-нибудь! Да почему ты мне в тот день не позвонила?! А потом звонок мне такой! Если бы я знала, к тебе бы прилетела, спасла. Я хотела, чтобы ты меня проводила, а я тебя провожаю. Кто теперь мне скажет мама? Ты надежда моя была. За что нам горе такое. Что же натворил этот гад! За что Бог так несправедлив.

В Пионерском простились с Натальей Птицыной.Фото: Ольга Гончарова

«Отдайте его нам»

О том, что натворил водитель, сбивший молодую женщину, покалечивший малого ребенка, жители Пионерского говорят с откровенной ненавистью:

- Самое справедливое – отдайте его нам! Отдайте на народный суд убийцу. Он не заслуживает снисхождения. Ну, дадут ему максимум 7 лет. Отсидит, выйдет дьявол, будет творить зло дальше, безнаказанное зло. Ведь у него ни сострадания, не совести. Выводили его в суде на арест. Встал, даже перед родителями не извинился, даже не попросил слова прощения. А мать его нанимает адвокатов, чтобы отмазали.

Подруга Натальи Виктория была на месте ДТП:

- Мы стояли там до конца, пока Наташу не увезли. Видела голые ноги, вывернутые. Я работаю в больнице, знаю результат вскрытия. У нее от удара оторвалась голова от позвоночника. Удар был настолько сильный! Этот нелюдь сейчас говорит, что ехал 70 километров в час. Гнал, наверное, все двести. Самое страшное, в 2016 году у него было подобное ДТП... Его лишили прав, а он сел за руль. Ну как так можно. Все жители возмущаются. И есть его друзья, которые нам, подругам, шлют реальные угрозы. Мне прислали привет из ада.

В Пионерском простились с Натальей Птицыной.Фото: Ольга Гончарова

О самом фигуранте уголовного дела известно немного, живет в Зеленоградском районе, не местный. В Пионерском у него подруга, вероятно, к ней он катил с бешеной скоростью на свидание.

- Мы по этой дороге всегда ходим, детей на тренировки провожаем, - говорит Виктория. - Ширина пешеходной зоны, отведенная и для велосипедистов 3 метра. Это техническая полоса. Наташа не дошла до схода на тротуар всего 150 метров. Представляете, светлый день, свободное шоссе. Человек, который ребенка из кювета вытаскивал и потом отвез его в больницу, говорит, что дорога была свободной. А малыша спасла коляска. Все в одно мгновенье. Коляска летит, Наташи нет...

...Отпевали Наталью в православном храме Пионерского. Батюшка отслужил молитву, сказал проникновенно о том, как страшно, что безвременно, трагически уходят люди, что каждый день в нашей жизни надо проживать, как последний, творить добро, любить, дарить радость. И молится за живых и мертвых. Говорить хорошие, светлые слова и просить у Господа прощения и помощи.

Догорали свечи. И, наверное, каждый в этот миг подумал, насколько отчетлива черта между добром и злом, как тонка нить между жизнью и смертью.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным Натальи Птицыной. И мы надеемся, что водитель получит справедливое наказание.

Живые цветы на месте трагедии.Фото: Ольга Гончарова

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