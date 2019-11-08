2019-11-08T16:58:15+03:00
Происшествия

Водитель-лихач, сбивший насмерть жительницу Пионерского, задолжал 700 тысяч рублей в виде штрафов

Если бы в свое время арестовали его автомобиль, трагедии бы не произошло
Ольга Гончарова
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Вадима Кулика задержали только спустя сутки после ДТП.Вадима Кулика задержали только спустя сутки после ДТП.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Резонансное ДТП в Пионерском, где под колесами «Мазды» 29-летнего лихача Вадима Кулика, погибла мама двоих детей Наталья Птицына, заставила найти всю доступную информацию по личности преступника в официальных источниках.

Оказывается, Вадим Андреевич Кулик, рожденный 11 ноября 1990 года, имеет огромные долги в виде штрафов и наказаний по решениям судов. Сумма официальных долгов по сведениям УФССП по Калининградской области составляет около 700 тысяч рублей. Но они не оплачены, не взысканы судебными приставами, хотя должник имеет постоянную регистрацию и проживает в Зеленоградском районе в поселке Муромское, имеет в собственности личный автомобиль. И если бы законные судебные решения были должным образом исполнены, на автомобиль должника фактически наложен арест, тогда бы трагедии 3 ноября не произошло.

На сайте УФССП региона числится 14 исполнительных производств в отношении гражданина Кулика, начиная с августа 2017 года. Решения суда не исполнены.

Только после гибели Натальи Птицыной опасного человека изолировали от общества. 5 ноября в Светлогорский городской суд 2019 года обратился старший следователь отделения по Пионерскому ГО СО МО МВД России «Светлогорский» с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта, совершившего преступление, предусмотренное статьей 264 УК РФ – "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения". Светлогорской межрайонной прокуратурой это прошение было поддержано. Следователь указал, что это преступление, относится к категории тяжких. Виновному грозит наказание - лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Выяснилось, что фигурант по месту регистрации не проживает, нигде не работает, официального источника дохода не имеет, лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Защита Кулика просила в виде меры пресечения домашний арест, но в ходатайстве было отказано. Он взят под стажу до 4 января 2020 года.

КСТАТИ

"Требуем максимального срока!"

6 ноября на сайте Change.org опубликована петиция с требованием справедливого расследования ДТП под Пионерским, где погибла мать двухлетнего ребёнка. Сегодня собрано порядка 5 тысяч подписей.

«Жители города Пионерский и Калининградской области. Мы понимаем, что это не вернет к жизни Наталью, но пусть это станет примером всем тем, кто пренебрегает нашей безопасностью и нашими жизнями.

После первого случая вождения в нетрезвом виде и лишения прав, злоумышленник продолжал безнаказанно передвигаться на автомобиле более полугода. Разве есть гарантии, что после этого ДТП Кулик В. не станет беспрепятственно управлять автомобилем, подвергая опасности жизни других людей города и области?! Нет.

Поэтому прошу от лица знакомых Натальи учесть все подробности данного дела и избрать меру наказания для Кулика В. в виде максимального срока».

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В четверг жители Пионерского простились с Натальей Птицыной, трагически погибшей под колесами иномарки днем 3 ноября. Сотни людей утром шли на траурную церемонию. Несли цветы на улицу Гептнера, где она жила. Казалось, пришел весь город (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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