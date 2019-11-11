Банк «Открытие» выдал «Ленте» кредит на 5 млрд рублей

«Мы рассчитываем, что этот кредит станет прологом долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, и уже в ближайшем будущем от коротких казначейских кредитов мы сможем перейти к финансированию «Ленты» в рамках долгосрочной кредитной линии, – прокомментировал сделку старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Безусловно, конкуренция за внимание столь солидного игрока на рынке ритейла крайне высока, но я уверен, что ПАО Банк «ФК Открытие» теперь может на равных конкурировать с другими крупными кредитно-финансовыми структурами – причем, не только на направлении корпоративного кредитования, но и на других направлениях сотрудничества с крупными корпоративными клиентами».