2019-11-11T13:32:02+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» выдал «Ленте» кредит на 5 млрд рублей

Санкт-Петербург, Россия, 11 ноября. Банк «Открытие» предоставил корпорации «Лента» (LSE, MOEX: LNTA), одной из крупнейших розничных сетей России, кредит для пополнения оборотных средств в размере 5 млрд рублей.
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«Мы рассчитываем, что этот кредит станет прологом долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, и уже в ближайшем будущем от коротких казначейских кредитов мы сможем перейти к финансированию «Ленты» в рамках долгосрочной кредитной линии, – прокомментировал сделку старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Безусловно, конкуренция за внимание столь солидного игрока на рынке ритейла крайне высока, но я уверен, что ПАО Банк «ФК Открытие» теперь может на равных конкурировать с другими крупными кредитно-финансовыми структурами – причем, не только на направлении корпоративного кредитования, но и на других направлениях сотрудничества с крупными корпоративными клиентами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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