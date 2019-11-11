Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил партнерскую банкоматную сеть

Теперь клиентам «Открытия» доступно снятие наличных без комиссии в 35 000 устройствах на территории всей страны.

Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты. Напомним, что объединенная сеть также включает банкоматы АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», Банк ГПБ (АО), АО ЮниКредит Банк, ПАО Банк ЗЕНИТ, АО «Банк Русский Стандарт», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) и ПАО «СКБ-банк». Дополнительно клиенты «Открытия» могут пополнять свои карты в банкоматах Альфа-банка без комиссии.

«Развитие технологий дистанционного банковского обслуживания, в том числе банкоматной сети, – одно из приоритетных направлений развития бизнеса нашего «Открытия», - говорит Александр Дынин, директор департамента эквайринга ПАО Банк «ФК Открытие». – Мы будем расширять географию сети и добавлять новый функционал, доступный на всех устройствах банков-партнеров, что обеспечит дополнительные удобства нашим клиентам».