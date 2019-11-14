У экс-директора лицея № 49 Калининграда Людмилы Осиповой, обвиняемой в хищении 7 миллионов рублей, умерла дочь

О том, на какой стадии сейчас находится дело бывшего директора лицея № 49 Людмилы Осиповой, в студии радио «Комсомольская правда Калининград» рассказал адвокат Дмитрий Новиков.

О возврате дела прокурору

Итак, в деле Осиповой сменился судья. Дело рассматривается с самого начала. Прокурор зачитала обвинительное заключение, и адвокат снова подает ходатайство о возвращении дела прокурора.

- Да, мы снова подали это ходатайство, - подтвердил адвокат. – Менять его содержание мы не стали. Мы считаем, что обвинительное заключение очень неконкретное. Впервые сталкиваюсь с подобным. В документе не описан сам процесс преступного деяния. В частности, утверждается, что Осипова действовала в интересах третьих лиц. Точка. Кто такие третьи лица? Чем подтверждается это деяние? Говорится, что Осипова организовала ряд преступных действий. Но при этом нет ни слова о том, как она их организовала.

Добавим, суд это ходатайство отклонил. В данный момент утвержден порядок исследований доказательств стороны обвинения: сначала разбухшее дело будут читать, затем начнут вызвать в суд свидетелей и потерпевших (порядка 150 человек).

Адвокат Дмитрий Новиков.Фото: Александр КАТЕРУША

О замене судьи и гособвинителя

- Смена судьи в процессе (об этом мы писали здесь) – технический вопрос, - считает Дмитрий Новиков. - Приговор выносит суд, обезличенная субстанция, и смена судьи ничего не значит. Сам факт замены объясняется тем, что предыдущая судья уехала в другой регион и не может рассматривать дело… Гособвинитель, насколько мне известно, в момент начала рассмотрения дела в суде находилась в отпуске, просто она позднее вошла в процесс.

Адвокат также объяснил, почему в суде сначала опрашивали потерпевших, потом опросы прекратились, перешли к читке дела.

- У каждого следователя, обвинителя есть своя тактика. То, что сейчас гособвинитель сначала читает дело, и только затем в суд вызываются свидетели и потерпевшие, - разумно.

О проверках других директоров

- По уголовному делу Людмилы Осиповой допрошена свидетельница, которая самостоятельно в протоколе допроса написала, что перевела ребенка в 49-й лицей из другой школы (Дмитрий Новиков отказался называть номер школы. - Ред.), и там было тоже самое. Для обеспечения справедливости я написал заявление и попросил провести проверку. Прошло два-три месяца, заявление мое гоняют по кругу. Заниматься этим никто не хочет. В целом, эти проверки не хотят проводить. Им хватило 49-го лицея.

Прокомментировал Дмитрий Новиков и показательность процесса.

- Могу передать мнение Людмилы Григорьевны, которая много лет отработала в сфере образования, знает почти всех директоров. Да, она считает это дело – посылом для многих возрастных директоров, которым (по мнению кого-то) пора покинуть пост.

О затягивании

- Да, складывается впечатление, что рассмотрение дела затягивают, - поделился Дмитрий Новиков личными впечатлениями. – Но явных доказательств у меня нет. Я для себя наметил февраль – срок разрешения этого дела. Но, думаю, сроки увеличатся.

О потерпевших и следователе

Дмитрий Новиков рассказал также, что среди опрошенных в суде потерпевших никто не признал себя таковым. К слову, некоторые из них говорили о давлении следователей, о том, что родителям во время следственных действий предлагали заполнить уже готовые заявления.

- Да, суд может вызвать на опрос и следователя, - сказал адвокат. - Но только на предмет обсуждения ведения следственных мероприятий, как он добывал те или иные доказательства, - отметил Новиков.

- Куда потрачены миллионы якобы похищенные? Этот вопрос никому не интересен с точки зрения ведения процесса, - добавил Новиков. – Согласен с Соломоном Гинзбургом, который на круглом столе в Общественной палате Калининградской области призвал следствие предъявить общественности доказательства хищений.

- Обыски не проводились, некоторые следователи были у Людмилы Григорьевны дома. Когда выходили, опускали глаза. Миллионов они там не увидели. Да, из всех банков истребованы данные, но ничего там не найдено.

Об открытости слушаний

- На мой взгляд, решение предыдущей судьи закрыть заседания от общественности и журналистов связано не с теми целями, которые были ею озвучены, а для обеспечения комфорта для себя и гособвинителя, - убежден Дмитрий Новиков.

- Сейчас слушания дела в суде проходят в открытом режиме, - подчеркнул адвокат. – Присутствие в зале даже двух-трех слушателей дисциплинирует всех участников процесса.

О поддержке Осиповой

В минувшую среду у Людмилы Осиповой умерла дочь. Это неожиданное, печальное обстоятельство не может не сказаться на ходе слушаний в суде. Ближайшее заседание должно пройти завтра, 15 ноября. И сейчас оно, конечно, под вопросом.

- Людмилу Григорьевну поддерживают, - рассказал Дмитрий Новиков. – Никто из выпускников, учеников, друзей, коллег от нее не отвернулся. Такая поддержка, безусловно, помогает Людмиле Григорьевне пережить непростой период в жизни.