Тревожно! Зеленоградскому району снова грозит наводнение

В январе этого года под угрозой затопления оказался район у поселка Куликово в Зеленоградском районе. После шторма вышла из берегов река Алейка. Была затоплена территория на площади два квадратных километра, стихия угрожала десяткам домовладений. В зоне наводнения на морском побережье оказались несколько садовых обществ: СНТ "Чайка-1", СНТ "Светлогорское", СНТ "7 миля" и "Рощино-Зеленоградск". Не дождавшись помощи властей, садоводы «Рощино» наняли технику и своими силами очистили русло реки.

- Сейчас ситуация повторяется - русло Алейки заметает песком, - рассказал "КП" председатель правления садового общества «Рощино-Зеленоградск» Вадим Романьков.. - Если река выйдет из берегов, то нас снова затопит. Мы обращались губернатору Антону Алиханову по этому поводу. Было дано поручение глава региона министерству природных ресурсов Калининградской области навести порядок. 15 октября получили ответ.

«1 октября министерством организован совместный с представителями администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ, ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области» и ГБУ «Балтберегозащита» выезд и обследование устьевой части реки Алейка в границах Зеленоградского городского округа, - отвечали чиновники. - При обследовании начальник отдела ГО и ЧС и охраны окружающей среды администрации городского округа Колкин пояснил, что 30 сентября были приняты меры по предотвращению подтопления территории, устьевая часть реки очищена с помощью экскаватора от песчаных наносов».

В результате комплексного обследования установлено, что устье реки свободно от наносов и река беспрепятственно перетекает в Балтийское море. Кроме того, чиновники дали поручение зеленоградской администрации определить собственника земельного участка от устья Алейки до нулевого пикета, для этого обратиться в прокуратуру, организовать укрепление устья реки и восстановить авандюну, устроить пескозадерживающие конструкции.

Однако, по словам Вадима Романькова, фактически ничего не сделано. И первый же мощный шторм приведет к очередному наводнению.