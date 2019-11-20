Что делать, когда всё бесит? Советы психолога, как вовремя распознать и побороть стресс

Большинство людей, по мнению психологов, имеют неразвитый эмоциональный интеллект: мы плохо разбираемся в своих чувствах и потому доводим их до крайних проявлений. В эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» медицинский психолог Наталья Крылова рассказала, как вовремя распознать и побороть стресс.

Золотое правило: не говори, когда не спрашивают 00:00 00:00

- Когда кто-то говорит, что его все бесит, в это можно вложить что угодно: от легкого раздражения до общего недовольства жизнью. Самый низкий уровень агрессии — это досада; дальше идут раздражение, злость, гнев, ярость, а в конце уже бешенство. Но нас не учат понимать свои чувства. Когда плачет ребенок, родителю очень важно спросить: «Что ты сейчас чувствуешь?», - советует психолог.

По словам специалиста, стресс — это реакция любого живого организма на новизну. Потому стресс может быть и позитивным, и негативным. А вот наше сознание субъективно, и в силу своих установок мы выхватываем из всего многообразия мира именно то, что соответствует нашим установкам. Интернет, телевидение, наша общая несдержанность формируют негативное отношение к миру. В результате мы занимаемся самовзвинчиванием, замыкая круг негатива в обществе.

Опрос радио «КП» на улице показал, что лучшим способом борьбы со стрессом калининградцы считают успокоительные таблетки, алкоголь, вкусную еду, музыку и прогулки. Но, по мнению профессионального психолога, гарантированно помогают разобраться с напряжением только три универсальных способа - секс, еда и спорт.

- Что касается еды, то выбирайте не пирожные и конфеты, а полезные снеки или даже воду. Помните, в советское время в кабинетах у больших начальников стоял графин? Те, кого вызывали «на ковер», могли попить водички. Это ведь тоже пищеварение, которые мы запускаем, и оно помогает нам справиться со стрессом, - советует Наталья Крылова.

Гормоны счастья поддерживать в организме не так сложно. Серотонин вырабатывается под воздействием ультрафиолета и после употребления твердого сыра, яиц и жирного творога. Выработать эндорфины поможет черный шоколад или красный жгучий перец. Окситоцин получим со стимуляцией кожных покровов ( и это не обязательно объятия, в стрессовых ситуациях человек начинает инстинктивно потирать руки или гладить себя по голове). Дофамин - гормон мотивации - вырабатывается благодаря любимому хобби, сексу и спорту. А вот лекарства и алкоголь могут подействовать не так, как мы планируем.

- «Таблетки счастья» не существует, - говорит Наталья Крылова. - Если вам врач прописал лекарства — пейте, но самоназначения имеют негативные последствия. Даже валерьянку нельзя без назначения врача! Что касается алкоголя, то будет прямым обманом, если я скажу, что он не помогает. В сильных стрессовых ситуациях однократное небольшое количество алкоголя поможет справиться. Но когда человек учится использовать алкоголь как лекарство, это перерастает в пагубную привычку и болезнь.

К сожалению, у многих из нас принято нести рабочие проблемы домой и наоборот. Психологи же советуют использовать… воображаемое ведро. Утром вы в нем несете полученную ребенком двойку, проблемы с ремонтом и так далее. Но при входе в офис должны выплеснуть это все и зайти на работу с пустым ведром. Днем собираете в него все рабочие стрессы. Но вечером прямо в дверях офиса обязательно переверните ведро с рабочим негативом. Ну а если коллеги не пользуются воображаемым ведром, помните золотое правило: не говори, когда не спрашивают и отвечай только на поставленный вопрос.

КОНКРЕТНО

6 признаков того, что вы испытываете стресс:

1. Нарушение концентрации внимания, ухудшение памяти.

2. Частое и быстро возникающее чувство усталости.

3. Повышенная возбудимость, быстрая или сбивчивая речь.

4. Психогенные боли: что-то ломит то здесь, то там.

5. Усиление вредных привычек.

6. Нарушение сна и аппетита.

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