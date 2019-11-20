2019-11-20T18:49:29+03:00
Звезды

В Калининграде хотят поставить памятник Depeche Mode. На деньги фанатов

Об этом поклонники британской группы сообщили в эфире радио "КП"
Светлана БАРОН
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Участники Depeche Mode после концерта в 2006 году.Участники Depeche Mode после концерта в 2006 году.Фото: Википедия
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В четверг, 21 ноября в Калининграде состоится внеочередной съезд фанатов Depeche Mode. Традиция ежегодно проводить встречи любителей группы существует давно, но обычно встречаются в мае, в день рождения солиста Depeche Mode Дэвида Гаана. А вот внеочередной съезд связан о со всемирным показом документального фильма Антона Корбайна "Spirits In The Forest". Фильм снимался в течение всего турне Global Spirit Tour, в рамках которого Depeche Mode отыграли 115 концертов для трех миллионов зрителей. По всему миру эту ленту будут смотреть в одно время, калининградцев собирают в "Заре" в 19 часов. Почему жителям нашего города группа Depeche Mode стала родной, выясняли в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Если оценивать реально, то концерт DM в Калининграде – это бред

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- В Калининграде - один из самых больших фан-клубов Depeche Mode в Европе, - говорит пресс-атташе спецпроектов ивент-агенства Vagonka.pro Оксана Акмаева. - У нас здесь появились первые «ласточки» синти-попа. Мы живем в декадентствующей архитектуре, которая постепенно разрушается, у нас экзистенциальная тоска во взгляде...

Год назад в нашем городе возникла идея поставить памятник любимой группе. Инициатор Владимир Заманский уверен, что это стало бы отличным туристическим магнитом.

- Немцы, поляки с удовольствием бы фотографировались на его фоне. Калининград закономерно мог бы стать городом-побратимом Базилтона (откуда Depeche Mode), - отмечает Заманский.

Опрошенные на улице калининградцы предположили, что если такой монумент и ставить, то на Октябрьском острове либо у одной из музыкальных школ. А вот лидер группы «ЛондонParis» Евгений Лебедев считает, что памятник ни в коем случае нельзя создавать за бюджетные деньги — только за личные средства фанатов.

В прошлом году и министр туризма области Андрей Ермак признавал мечту провести в Калининграде концерт Depeche Mode «по идеологическим причинам».

- Когда-то Depeche Mode пришел в Советский Союз именно через Калининград - через моряков и рыбаков, которые привезли эти первые кассеты, - говорил Ермак в эфире радио «Комсомольская правда».

- Если и найдется сумасшедший человек, который привезет их… то даже в туре цена билета будет тысяч десять, - считает Евгений Лебедев. - Не думаю, что Калининградская область при таких условиях соберет целый стадион, - отмечает Лебедев. - А что они популярны именно в Калининграде - это миф из 80-х. Тогда у нас не было альтернативы - слушали западные радиостанции, папы привозили музыку с морей. А сейчас нашу движуху не сравнить даже с московской.

Как ни парадоксально, британская группа действительно более популярна в России и в остальных странах Восточной Европы, чем у себя на родине.

Полный эфир о Depeche Mode в Калининграде слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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