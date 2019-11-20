2019-11-20T14:21:01+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» и «Открытие Брокер» создали фабрику финансовых решений

ПАО Банк «ФК Открытие» и «Открытие Брокер» запустили объединенную фабрику структурных продуктов – финансовых решений, которые обладают свойствами вкладов и вложений в ценные бумаги
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Ее руководителем назначен Антон Плясунов. На новой позиции он займётся дальнейшим развитием этого направления брокерского бизнеса, совершенствованием и масштабированием процесса реализации структурных продуктов среди клиентов группы «Открытие».

«Назначение Антона Плясунова на должность руководителя фабрики структурных продуктов соответствует стратегии, которая подразумевает развитие этих финансовых решений и их продаж в каналах компаний всей группы. Опыт Антона Плясунова позволит упрочить наши позиции на рынке структурных продуктов и удовлетворить растущий спрос на данные решения», — отметил врио генерального директора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.

«На фоне снижения ставок по депозитам клиенты банков всё чаще интересуются нестандартными финансовыми инструментами, в том числе и структурными продуктами. Поэтому усиление команды фабрики структурных продуктов в лице Антон Плясунова позволит группе “Открытие” претендовать на самые высокие позиции в этом направлении», — прокомментировал председатель совета директоров «Открытие Брокер» Константин Церазов.

Антон Плясунов в 2001 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ) по специальности «Инженер. Лазерно-оптические системы и аэрокосмические энергетические установки». В 2003 году окончил факультет «Экономика и управление» СГАУ.

В начале профессиональной карьеры Антон работал в различных компаниях рынка Forex, в которых занимался развитием сети филиалов, запускал линейки структурных продуктов, оптимизировал тарифную политику и увеличивал объёмы продаж. В 2009 году стал руководителем отдела обучения учебного центра «Финам», где менее чем за год разработал и запустил 4 образовательных курса, а также переработал существовавшие программы обучения.

С 2010 по 2013 годы Антон Плясунов занимал различные должности в финансовой группе БКС. В частности, г-н Плясунов обучил более 500 финансовых советников, увеличил почти вдвое выручку от продаж структурных продуктов (СП) и запустил 8 типов СП.

В 2013 году Антон Плясунов стал руководителем отдела продвижения и продаж структурных продуктов в «Открытие Брокер», где за четыре года он смог в семь раз увеличить книгу структурных продуктов, реализовать новые решения, в том числе «Автоколл» на собственной базе брокера, выстроить схему продаж через собственную сеть продаж и партнёрские сети банка, а также внедрить схемы обучения и мотивации менеджеров по продажам.

В период с 2017 по 2018 гг. возглавлял отдел продаж структурных продуктов в Sberbank CIB.

На новой позиции Антон возглавит фабрику структурных продуктов брокера и банка, которая призвана объединить усилия различных команд для максимально эффективной разработки структурных продуктов и их реализации среди клиентов группы «Открытие». Ему предстоит объединить все фабрики структурных продуктов, работающих в группе «Открытие», и увеличить объёмы продаж. Также одной из задач на этой позиции будет автоматизация новой системы риск-менеджмента и механизма учёта структурных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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