«Результат превзошел все самые смелые ожидания»

Проект «Родники, озера, реки - изучаем и сохраняем!», организованный и реализованный фондом «ИСТОК» при поддержке Фонда президентских грантов, не оставил калининградцев равнодушными. По его итогам была издана книга, прошел курс лекций, фотовыставка, состоялась уникальная экскурсия «Калининградская Амазония»... Интерес к проекту был огромный, и это подтвердили результаты социологического аудита, который был проведен в Калининградской области впервые.

- Насколько я знаю, среди калининградских грантополучателей Фонда президентских грантов мы первые решились на оценку результатов проекта силами профессиональных социологов сразу, как говорится, «по горячим следам», - рассказал «КП» автор проекта, директор фонда «ИСТОК» Виктор Медведев. - И Фонд президентских грантов поддержал нас.

По словам Медведева, проектом был предусмотрен опрос пяти экспертов, но «ИСТОК» добавил еще анкетирование 290 представителей всех целевых групп проекта во время проведенных выездных презентаций в 11 населенных пунктах нашей области.

- Мы ожидали положительную оценку проекта, но оценка результатов нашей работы превзошла ожидания. Очевидно, что интересы у людей разные. Но главное - люди проявляют интерес к изучению своего края, - заключил Виктор Медведев.

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ЧТО ГОВОРЯТ О ПРОЕКТЕ ЭКСПЕРТЫ

«Они взялись за такое, что никто до них не делал. И сделали это отлично. Еще раз обращаю внимание на системный подход к работе - с привлечением разных ученых, которые в обычной жизни ни за что в команду бы не сложились. А им это удалось. Вот и получился отличный продукт».

«Привлечение внимания различных слоев общества, несомненно, идет на пользу состоянию окружающей среды и образованию людей, воздействующих на нее».

«Не может быть патриота, который не знает и не любит того места, в котором он живет. А знать помогают такие проекты, как тот, что реализовал «ИСТОК».

«Сложно переоценить важность проектов по привлечению внимания населения к проблемам окружающей среды. Во-первых, органы власти физически не могут оказаться рядом со всеми водными объектами и помочь в каких-то ситуациях, где люди могут и заметить проблему, и привлечь внимание, и помочь решить ее. Во-вторых, зная, насколько водные объекты красивы и уязвимы, люди станут больше задумываться о том, какое воздействие они сами оказывают на водоемы и водотоки родного края».

ВАЖНО!

Образовательный проект «Родники, озера, реки - изучаем и сохраняем!» фонда «ИСТОК» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Партнерами проекта выступили министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, администрация городского округа «Город Калининград», Общественная палата Калининградской области, АВТОТОР, Русская медиагруппа «Западная пресса», национальный парк «Куршская коса», природный парк «Виштынецкий», Калининградский государственный технический университет, Калининградский зоопарк, Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, клуб «Народный экскурсовод», МБОУ СОШ № 5, город Светлый.

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