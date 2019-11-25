В Калининграде прошла VI Неделя дизайна (0+)

Уже шестой год подряд старейшее интерьерное издание региона проводит серию мероприятий для дизайнеров и архитекторов. В этом году 15 событий Недели дизайна прошли на 13 городских площадках. Тема Недели дизайна в этом году - «Новая реальность». Организаторы постарались показать новую реальность калининградским дизайнерам и помочь им выйти на новые профессиональные плоскости. Ежегодно участниками события становятся ведущие дизайнеры из Калининграда, России и зарубежья. В этом году приглашенными спикерами стали московский интерьерный стилист и декоратор Юлия Чеботарь и фотограф из Санкт-Петербурга Иван Сорокин, которые провели для местных профи лекцию и мастер-класс по декорированию и подготовке интерьера к съемке для журналов. Еще один спикер Недели дизайна — архитектор и блогер из Санкт-Петербурга Ксения Измайлова. Она провела лекцию «SMM для дизайнеров», на которой поделилась с калининградскими коллегами тонкостями продвижения в социальных сетях.

Лекция архитектора и блогера из Санкт-Петербурга Ксении Измайловой

В Неделе дизайна активно принимают участие и ведущие бренды и калининградские интерьерные салоны. Дизайн-советы на своих площадках провели салоны «Студия уюта и дизайна», «Мир дверей», «Мир ткани» и «ВестПайп». На протяжении недели семь калининградских дизайнеров и архитекторов бесплатно консультировали клиентов магазинов по планировке, оформлению помещения и подбору материалов.

Лекции и презентации провели на своих площадках салоны Dom&Decor, InterioRRoom и «Парадиз декор», а салон 2RDesign приурочил к Неделе дизайна свое официальное открытие.

Мастер-классы для детей провели студия Create&Solutions, а также дизайнер Анна Семенова.

В салоне «АрхИдея» состоялось официальное закрытие Недели дизайна. Для гостей устроили вернисаж интерьерной живописи, шоу по росписи пиджаков, модное дефиле, а также заложили Аллею славы калининградского дизайна.

Официальные партнеры недели дизайна: Компания «ГРАН МАР», Дом итальянской мебели и английского текстиля, Салон паркета, компания Yamaguchi.

Первые обладатели именных знаков на «Аллее славы» калининградского дизайна в салоне «АрхИдея».

Мастер-класс интерьерного стилиста Юлии Чеботарь и фотографа Ивана Сорокина в салоне «Верона».

Партнеры Недели дизайна – коллектив Дома итальянской мебели и английского текстиля.

Мастер-класс по росписи пиджаков на закрытии Недели дизайна.

Дефиле от Fashion академии PSFA.

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