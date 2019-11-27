Зимний камуфляж: в Калининграде легендарный танк T-34 покрасили в белый цвет

Активность возле танка-памятника на улице Соммера в Калининграде началась еще во вторник 26 ноября. Монумент пескоструили – очищали до металла от слоев старой краски. А потом легендарный Т-34, который принимал участие в штурме Кёнигсберга, вдруг стал… белым. Как оказалось, боевую машину загрунтовали, подготовив поверхность к покраске.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, на объекте «Памятный знак воинам-танкистам» предусмотрен комплекс плановых работ. Танк и постамент приведут в порядок до 20 декабря.

Монумент загрунтовали, подготовив к покраске.Фото: Александр КАТЕРУША

Паниковать не надо. Танк, конечно, будет не белым, а темно-зеленым. Ну а пока у калининградцев есть уникальная возможность посмотреть на Т-34, так сказать, в зимнем камуфляже.

Интересно, что в годы Великой Отечественной войны солдаты использовали белый цвет для зимней маскировки. Но, как говорят фронтовики, явление это не было массовым.

- Бывало, зампотех прибежит: «Ребята, маскируйтесь!». Так что зимой мы то башню, то бока подмазывали. Никакой краски не было. Откуда? Когда мелом, когда известковым раствором мазали. Подляпаешь его, и в бой! Было такое! – вспоминает участник штурма Кёнигсберга, механик-водитель танка Т-34 Борис Пирожков. Именно он в свое время был инициатором установки танка-памятника на улице Соммера.

Борис Пирожков.Фото: Александр КАТЕРУША

По словам Бориса Петровича, немцы камуфляж использовали более активно. Маскировали каски, боевые машины.

- Хотя в Подмосковье они замерзали, им не до этого было. И, признаться, когда мы атаковали, белых «Пантер» и «Тигров» я не видел. Да и у нас это массово это не практиковалось. Это в кино красиво показывают – бежит в атаку пехота вся в белом по снегу... Да ну! Это сколько белых халатов надо!? Ни разу не видел, чтобы у нас пехота была в белых маскхалатах.

Отметим, в Калининграде работы по ремонту военно-мемориальных объектов, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения выполняет отобранная по конкурсу подрядная организация компания «Лестер».

Еще во вторник танк выглядел так. Его начали пескоструить - очищать от слоев старой краски.Фото: Александр КАТЕРУША

Помимо танка к 75-летию Победы предстоит привести в порядок памятники, расположенные на улице Майора Козенкова, площади Василевского, улице Комсомольская, в сквере на улице Карташева, в Южном парке.

Стоимость работ по всем перечисленным объектам – 1,6 млн рублей. Сроки – до 20 декабря.