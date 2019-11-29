2019-11-29T18:11:22+03:00
Новости компаний

В Татарстане заработал Sky Office банка «Открытие»

Sky Office банка «Открытие» будет оказывать до 85% всех дистанционных услуг потенциальным и действующим клиентам малого и среднего бизнеса банка по всей России
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Основные функции Sky Office* - это консультации клиентов по телефону и через Интернет, продажа продуктов банка, техническая поддержка по работе в системе дистанционного банковского обслуживания. Новый сервисный центр повысит эффективность процессов операционной и сервисной поддержки, качество дистанционного обслуживания юридических лиц.

Выбор Казани для этого уникального федерального проекта не случаен. «Татарстан входит в число регионов-лидеров России по основным макроэкономическим показателям, обладает высоким потенциалом развития крупного, малого и среднего бизнеса, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированными сотрудниками», - подчеркнул на торжественном открытии президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

За месяц работы в пилотном режиме сотрудники Sky Office уже приняли около 100 тысяч обращений предпринимателей по телефону, при этом 87% звонков принято в первые 20 секунд ожидания, 3,5 тысячи обращений в чатах со средним временем отклика 60 секунд и 13 тысяч электронных писем. Одна из основных функций Sky Office – привлечение новых клиентов- юридических лиц в банк на расчетное обслуживание, открытие счетов, продвижение кросс-продуктов. Доля в общих продажах банка за первый месяц работы уже составила 30%.

«Дистанционные сервисы сегодня очень востребованы клиентами, они весьма эффективны, и «Открытие» как технологичный, постоянно обновляющийся банк будет все активнее их развивать, - отметила руководитель блока клиентского сервиса банка Наталья Смирнова. - В 2020 году мы планируем увеличить численность сотрудников Sky Office в 1,5 раза, до 300 человек, и в разы увеличить объем своих услуг».

Площадь открытого центра Sky Office - 3000 квадратных метров, он оснащен передовыми цифровыми технологиями. Формат центра не похож на стандартный офис, здесь нет зонирования и строгого банковского дресс-кода. Здесь все сделано с заботой о сотрудниках: предусмотрены кофе-поинты, зоны отдыха и игровые зоны. Они обеспечат максимальный комфорт и эффективность каждого в ежедневной работе.

ПАО Банк «ФК Открытие»

*Офис в облаках

ИСТОЧНИК KP.RU

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