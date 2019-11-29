2019-11-29T18:11:22+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» договорился с правительством Ульяновской области о новых проектах

29 ноября в Ульяновске прошла рабочая встреча президента-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым
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Они подвели предварительные итоги реализации совместного инвестиционного проекта по созданию в Ульяновске Сервисного центра банка «Открытие», обсудили направления дальнейшего сотрудничества.

О результатах встречи рассказал на пресс-конференции президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он напомнил, что трехстороннее соглашение о создании центра было подписано в январе текущего года банком, «Корпорацией развития Ульяновской области» и правительством Ульяновской области. Его открытие позволило создать 500 новых рабочих мест, к концу 2020 года общее число сотрудников центра превысит 1000 человек. Сегодня Сервисный Центр оказывает консультационные и операционные услуги клиентам банка «Открытие» по всей стране, обрабатывая ежемесячно более миллиона обращений.

Как сообщил Михаил Задорнов, дальнейшее сотрудничество с правительством Ульяновской области будет развиваться по нескольким направлениям: «Во-первых, это финансирование строительства новых объектов в рамках нацпроектов с использованием схемы государственно-частного партнерства. У банка накоплен достаточный опыт в структурировании таких проектов в разных регионах страны, и мы предложили правительству привлечь аккредитованных банком консультантов для разработки и экспертизы целевых проектов в тандеме с инвесторами или Корпорацией развития Ульяновской области. Целевыми проектами является создание новых объектов сферы образования и здравоохранения. Во-вторых, это финансовая поддержка регионального и муниципальных бюджетов».

По словам управляющего ПАО Банк «ФК Открытие» в Ульяновской области Юрия Осокина, по темпам роста банковского бизнеса в Ульяновской области банк «Открытие» опережает рынок. По итогам 9 месяцев 2019 года объем кредитного портфеля вырос на 40% до 8,4 млрд рублей, портфель привлеченных средств клиентов, физических и юридических лиц, превысил 16 млрд рублей.

В этом году за продуктами банка обратилось уже более 20 тысяч частных клиентов. Объем выданных за 9 месяцев кредитов частным лицам составил 1,1 млрд рублей; розничный кредитный портфель за это время вырос в 1,5 раза до 2 млрд рублей. Серьезную поддержку банк оказывает предпринимателям региона. Только в третьем квартале новыми клиентами «Открытия» стали 950 субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем выданных за 9 месяцев кредитов малому и среднему бизнесу составил 1 млрд рублей. Портфель привлечения средств МСБ с начала года увеличился на 30% до 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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