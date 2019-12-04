2019-12-04T14:27:26+03:00
Экономика

Больше получают только чиновники: Калининградская область заняла последнее место на Северо-Западе по росту реальных зарплат

Зато есть успехи в сельском хозяйстве
Кирилл Алексеев
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Денег нет, но вы держитесь!Денег нет, но вы держитесь!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Калининградстат опубликовал данные о социально-экономическом положении регионов Северо-Западного федерального округа за 10 месяцев 2010 года. К сожалению, положение Калининградской области в общем рейтинге выглядит удручающе.

Так, по темпам роста реальных зарплат населения наш регион оказался на последнем 10-м месте, Калининградскую область обошли даже традиционно депрессивные Псков и Новгород. По сравнению с 2018 годом никакого роста зарплаты зафиксировано не было, наоборот - она упала на 5 процентных пунктов. Ситуацию не смогло поправить даже повышение зарплат на 6 процентов чиновникам областного правительства, которое состоялось в сентябре.

По такому важному показателю как индекс промышленного производства Калининград оказался на 8-м месте (индекс вырос на 2 процентных пункта, в то время как в Мурманской области, к примеру, на 6). Со 2-го на 6-е место "упала" наша область по объему розничной торговли. А ведь мы были пионерами в деле распространения супермаркетов! Не случилось прорывов и в традиционно сильном в Калининградской области строительстве - наша область разделила 5-6 место с Псковом.

Похвастаться можем разве что достижениями в сельском хозяйстве. По производству молока, а также скота и птицы на убой (в живом весе) Калининградская область занимает по итогам десяти месяцев почетное 2-е место.

Ранее мы писали о новом исследовании "РИА Рейтинг", согласно которому Калининградская область заняла 37-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат. В частности, по данным исследования, 2,9% жителей региона зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей. Зарплату ниже 15 тысяч рублей получают 12,6% калининградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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